Нова об'їзна дорога навколо Рівного: запущено рух транспорту

На Рівненщині запущено нову транспортну артерію — Північний обхід Рівного. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України.

На Рівненщині вранці 3 червня запустили довгоочікуваний Північний обхід, який має серйозно покращити автомобільне спо лучення між регіонами. Тпер водії зможуть значно швидше добиратися до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, таких як Ягодин, Устилуг чи Угринів. Це один із найбільших дорожніх інфраструктурних об'єктів за останні роки, протяжність якого складає майже п'ятнадцять кілометрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Міністерства розвитку громад та територій України.

Вартість масштабного проєкту та виконані роботи

Загальна сума фінансування інфраструктурного об'єкта склала майже 2 мільярди гривень, за які фахівці збудували нову ділянку дороги протяжністю 6 кілометрів.

Додатково було повністю реконструйовано ще 4 кілометри існуючої автомобільної дороги і таким чином цей об'єкт нарешті вдалося вивести з категорії довгобудів.

Вплив нової траси на військову логістику

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, запуск обходу дозволить повністю вивести транзитні потоки вантажного транспорту за межі міської смуги Рівного, що суттєво підвищить безпеку дорожнього руху.

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Крім того, в умовах воєнного стану цей напрямок має стратегічне значення для підтримки економіки.

"Північний об'їзд міста Рівне – це коридор, що виходить на міжнародні траси, які дозволяють нам розвантажити відповідно і гуманітарну логістику, і безумовно військову логістику", — наголосив Олексій Кулеба.

Він зазначив, що новий транспортний коридор також дозволить забезпечити стабільне транспортування гуманітарних та військових вантажів до країн ЄС.

Раніше Новини.LIVE писали, що міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба вважає громади основним ключем, який забезпечить відновлення та стійкість України. За його словами, саме громади вибудують основу для майбутнього розвитку країни.

Також ми писали, що відшкодування коштів за знищені росіянами автомобілі українців поки не буде. Наразі в України не вистачає коштів навіть для компенсації за знищене або пошкоджене майно українців.