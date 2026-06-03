Новая объездная дорога вокруг Ровно: запущено движение транспорта

На Ровенщине запущена новая транспортная артерия — Северный обход Ровно. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины.

На Ровенщине утром 3 июня запустили долгожданный Северный обход, который должен серьезно улучшить автомобильное сообщение между регионами. Теперь водители смогут значительно быстрее добираться до пунктов пропуска на украинско-польской границе, таких как Ягодин, Устилуг или Угринов. Это один из крупнейших дорожных инфраструктурных объектов за последние годы, протяженность которого составляет почти пятнадцать километров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства развития общин и территорий Украины.

Стоимость масштабного проекта и выполненные работы

Общая сумма финансирования инфраструктурного объекта составила почти 2 миллиарда гривен, за которые специалисты построили новый участок дороги протяженностью 6 километров.

Дополнительно было полностью реконструировано еще 4 километра существующей автомобильной дороги и таким образом этот объект наконец удалось вывести из категории долгостроев.

Влияние новой трассы на военную логистику

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы, запуск обхода позволит полностью вывести транзитные потоки грузового транспорта за пределы городской полосы Ровно, что существенно повысит безопасность дорожного движения.

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Кроме того, в условиях военного положения это направление имеет стратегическое значение для поддержания экономики.

"Северный объезд города Ровно — это коридор, выходящий на международные трассы, которые позволяют нам разгрузить соответственно и гуманитарную логистику, и безусловно военную логистику", — подчеркнул Алексей Кулеба.

Он отметил, что новый транспортный коридор также позволит обеспечить стабильную транспортировку гуманитарных и военных грузов в страны ЕС.

Ранее Новини.LIVE писали, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба считает общины основным ключом, который обеспечит восстановление и устойчивость Украины. По его словам, именно общины выстроят основу для будущего развития страны.

Также мы писали, что возмещения средств за уничтоженные россиянами автомобили украинцев пока не будет. Сейчас в Украине не хватает средств даже для компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество украинцев..