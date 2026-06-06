Ще 3,5 мільярди: уряд виділив кошти на ремонт важливих доріг

Ремонт доріг в Україні. Фото: Державне Агентство відновлення та розвитку інфраструктури

Кабмін виділив додаткові 3,5 мільярди гривень на ремонт доріг в областях. Гроші підуть лише на ті траси, які потрібні для проїзду швидких, роботи бізнесу та доставки гуманітарки. Список цих шляхів уряд збирав разом із керівниками ОВА та Міністерством фінансів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби.

Які дороги ремонтуватимуть першими

Нове фінансування допоможе швидше сполучити громади та відкрити нормальний доїзд до лікарень і шкіл. Ремонтники будуть латати покриття насамперед там, де дороги важливі для підприємств та центрів надання послуг.

Головною метою ремонтів є забезпечення проїзду цивільного та військового транспорту.

Масштаби ремонту обласних трас

Близько дев'яноста бригад щодня виходять працювати на українські автошляхи по всій країні. З початку року дорожники вже встигли залатати понад 14 мільйонів квадратних метрів пошкодженого покриття.

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