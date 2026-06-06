Еще 3,5 миллиарда: правительство выделило средства на ремонт важных дорог

Ремонт дорог в Украине. Фото: Государственное Агентство восстановления и развития инфраструктуры

Кабмин выделил дополнительные 3,5 миллиарда гривен на ремонт дорог в областях. Деньги пойдут только на те трассы, которые нужны для проезда скорых, работы бизнеса и доставки гуманитарки. Список этих путей правительство собирало вместе с руководителями ОГА и Министерством финансов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.

Какие дороги будут ремонтировать первыми

Новое финансирование поможет быстрее соединить громады и открыть нормальный подъезд к больницам и школам. Ремонтники будут латать покрытие прежде всего там, где дороги важны для предприятий и центров предоставления услуг.

Главной целью ремонтов является обеспечение проезда гражданского и военного транспорта.

Масштабы ремонта областных трасс

Около девяноста бригад ежедневно выходят работать на украинские автодороги по всей стране. С начала года дорожники уже успели залатать более 14 миллионов квадратных метров поврежденного покрытия.

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Ранее Новини.LIVE писали, что правительство планирует выделить дополнительно 2 млрд гривен на подготовку к зиме. Эти средства пойдут на защиту энергообъектов и обеспечение бесперебойного теплоснабжения.

Также мы писали, что правительство готовит новую жилищную стратегию для ВПЛ. Ее цель — дать людям, которые работают, возможность оформить выгодный кредит, который их не будет обременять. В то же время это обеспечит их жильем и позволит осесть на одном месте.