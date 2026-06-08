Ремонт дорог во время войны: Свириденко рассказала о приоритетах правительства

Ремонтные работы. Фото: Новини.LIVE

Украинские власти продолжают выделять средства на восстановление дорожной и социальной инфраструктуры, несмотря на огромный дефицит государственной сметы. Создание комфортных условий внутри страны является единственным способом выиграть конкуренцию за возвращение граждан, поскольку европейские государства делают все возможное, чтобы оставить трудолюбивых украинцев у себя.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время конференции "Образование новой Украины", передает Новини.LIVE.

Украина восстанавливает объекты инфраструктуры по мере финансовых возможностей

Украина продолжает финансировать восстановление и модернизацию дорожной сети, несмотря на нехватку финансовых ресурсов в государственном бюджете. Юлия Свириденко рассказала во время своего выступления на профильной конференции "Образование новой Украины", что сейчас вся социальная инфраструктура, включая опорные школы, больницы и дорожную систему, находится под пристальным вниманием Кабмина.

"Даже тот же ремонт на год, который мы наконец занимались в этом году, сложно, безусловно, потому что дефицит бюджета большой и все наши расходы максимально направлены на сектор безопасности и обороны", — подчеркнула глава правительства.

Однако, по словам Свириденко, это необходимые минимальные условия для того, чтобы конкурировать с нашими ближайшими соседями. Премьер-министр открыто признала, что такие государства, как Польша, Чехия и Германия, на уровне официальной внутренней политики делают все возможное, чтобы навсегда оставить украинских беженцев у себя, ведь европейские лидеры видят высокую преданность и огромный интеллектуальный потенциал нашей нации.

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"Я считаю, что окончание активной фазы — это будет первая волна. И здесь очень важно подхватить и показать об этих возможностях, которые есть, и будут еще дополнительно созданы, только так", — акцентировала Юлия Свириденко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ровенской области утром 3 июня официально открыли долгожданный Северный обход, который поможет быстрее добираться до популярных пунктов пропуска на границе с Польшей, в частности "Ягодина", "Устилуга" и "Угринова". Этот объект стал одним из самых масштабных дорожных инфраструктурных проектов страны за последние годы.

Недавно правительственная команда вместе с Министерством финансов и руководителями ОГА сформировала список дорог, на ремонт которых выделили дополнительные 3,5 миллиарда гривен. Государственные средства распределят только между теми транспортными артериями в областях, по которым курсирует гуманитарная помощь, ездят скорые и осуществляются бизнес-перевозки.

В то же время из-за фактического отсутствия государственных средств дорожная отрасль Украины оказалась на грани кризиса. Программа по ремонту важнейших автодорог, на которую по поручению Президента Зеленского в марте должны были выделить 52 миллиарда гривен, пока профинансировано едва ли на 3 миллиарда. По словам основателя Autostrada Максима Шкиля, предприятия отрасли вынуждены финансировать объекты самостоятельно, беря кредиты и тратя внутренние ресурсы. Ситуация с просрочкой платежей настолько критична, что только перед одной компанией Autostrada государственный долг за выполненный текущий ремонт рискует превысить 6 миллиардов гривен уже к началу июня.