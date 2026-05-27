Речник Сил оборони Півдня закликав готувати міста до кругової оборони

Український військовий. Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин закликав підготувати 99% міст до можливих боїв. За його словами, населені пункти повинні бути готові до кругової оборони. Волошин запевнив, що підготовка триває постійно.

Про це ексклюзивно Владислав Волошин сказав в ефірі День.LIVE.

Кругова оборона українських міст

"В сучасній війні ворог не йде з якогось одного напрямку, тому міста мають бути готові до кругової оборони", — зазначив Волошин.

За його словами, це почали робити не вчора, а постійно триває підготовка до того, щоб обороняти міста. Найбільше це стосується тих, які розташовані в прифронтовій зоні — Запорізька та Дніпропетровська області. Крім того, увага приділяється у північних регіонах та на морському узбережжі.

"Не йдеться конкретно про якийсь населений пункт. Я навіть, коли говорив з журналістами, вони запитали, які мають бути міста готовими до оборони. Я тоді сказав, що, знаючи підступність нашого ворога, 99% українських міст повинні бути готові, щоб відбивати ворога", — зазначив Волошин.

Водночас речник наголосив, що цивільним не варто панікувати через повідомлення про активне будівництво оборонних укріплень, адже це не свідчить про неминучий наступ ворога найближчим часом.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія опрацьовує можливі варіанти нових атак із напрямку Білорусі та Брянської області.

А глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Білорусь продовжує залишатися джерелом загрози для України. За його словами, режим Лукашенка з початку великої війни був співучасником російської агресії проти України.