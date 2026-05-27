Главная Новости дня Спикер Сил обороны Юга призвал готовить города к круговой обороне

Дата публикации 27 мая 2026 17:33
Украинский военный. Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин призвал подготовить 99% городов к возможным боям. По его словам, населенные пункты должны быть готовы к круговой обороне. Волошин заверил, что подготовка продолжается постоянно.

Об этом эксклюзивно Владислав Волошин сказал в эфире День.LIVE.

Круговая оборона украинских городов

"В современной войне враг не идет с какого-то одного направления, поэтому города должны быть готовы к круговой обороне", — отметил Волошин.

По его словам, это начали делать не вчера, а постоянно идет подготовка к тому, чтобы оборонять города. Больше всего это касается тех, которые расположены в прифронтовой зоне — Запорожская и Днепропетровская области. Кроме того, внимание уделяется в северных регионах и на морском побережье.

"Речь не идет конкретно о каком-то населенном пункте. Я даже, когда говорил с журналистами, они спросили, какие должны быть города готовыми к обороне. Я тогда сказал, что, зная коварство нашего врага, 99% украинских городов должны быть готовы, чтобы отражать врага", — отметил Волошин.

В то же время спикер подчеркнул, что гражданским не стоит паниковать из-за сообщений об активном строительстве оборонительных укреплений, ведь это не свидетельствует о неизбежном наступлении врага в ближайшее время.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия прорабатывает возможные варианты новых атак с направления Беларуси и Брянской области.

А глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Беларусь продолжает оставаться источником угрозы для Украины. По его словам, режим Лукашенко с начала большой войны был соучастником российской агрессии против Украины.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
