Зеленський пояснив роль енергетичного Рамштайну для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що так званий енергетичний "Рамштайн" є ключовим майданчиком для забезпечення України стабільними й безперервними поставками засобів протиповітряної оборони, необхідних для захисту енергетичної інфраструктури. Проте, отримувати потрібну кількість ракет стає дедалі складніше.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Зеленський закликав партнерів пришвидшити процес передачі ракет для ППО

За словами глави держави, питання захисту енергосистеми не зводиться виключно до систем Patriot. В Україні, наголосив Зеленський, за час повномасштабної війни було розгорнуто багато різних систем ППО, однак ключовою проблемою залишається регулярне постачання ракет до них. Саме для цього, за його словами, і потрібен формат енергетичного "Рамштайну".

Президент зазначив, що кожен пакет ракет для України доводиться буквально виборювати, зважаючи на внутрішні обмеження та законодавство країн-партнерів, які визначають мінімальні запаси озброєння на власних складах.

Він також повідомив, що вранці Україна отримала черговий вагомий пакет допомоги, який уже перебуває на території держави. Водночас Зеленський підкреслив, що такі постачання даються надзвичайно важко і мають високу ціну.

"Це дається такими силами, кров'ю, життям людей тощо — вибивати пакети, коли ти розумієш, скільки на складах, у якої країни, скільки всього цього є, що воно лежить. Але є внутрішнє законодавство, безумовно, яке обмежує видавати, що мінімум у тій чи іншій країні повинен лежати на складі. Але які правила, які закони, якщо у нас іде війна, нам це дуже потрібно, а в деяких країнах, слава Богу, там немає війни, і ти вибиваєш всі ці ракети для різного ППО", — заявив Володимир Зеленський.

Президент застеріг, що навіть отримання нових систем або ракет не гарантує повну безпеку. Глава держави наголосив, що Україна очікує від партнерів не лише слів підтримки, а реальних кроків і швидких рішень. На його переконання, справжня повага до України проявляється у конкретних діях, спрямованих на захист цивільного населення та енергосистеми.

"На мій погляд, тут потрібно Україну поважати. Саме поважати, тому що мало слів "міцний народ Україна". Цього недостатньо. Міцний народ, але він так само тримається, як кожен воїн у нас на фронті тримається, і треба забезпечувати максимально і захищати цей міцний народ", — висловився Зеленський.

Саме тому, за словами Зеленського, Україна очікує від енергетичного "Рамштайну" оперативних домовленостей і безперервних постачань того озброєння, яке вже є у партнерів і може бути передане для посилення української ППО.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський звернувся до партнерів України на тлі масованої атаки з боку Росії із закликом посилити ППО захист держави.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський переговорив з командувачем Сухопутних військ США та пояснив ситуацію з ППО в Україні.

Натомість, як повідомляв Андрій Сибіга, Україна вже веде переговори з Норвегією щодо можливостей посилити захист енергетичної інфраструктури.

Тим часом Росія не припиняє атакувати Україну. З вечора 15 січня та вночі 16 січня російські війська застосували 76 безпілотників.