Главная Новости дня Зеленский заявил, что до сегодня у Украины не было ракет ПВО

Зеленский заявил, что до сегодня у Украины не было ракет ПВО

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 14:00
Зеленский объяснил роль энергетического Рамштайна для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так называемый энергетический "Рамштайн" является ключевой площадкой для обеспечения Украины стабильными и непрерывными поставками средств противовоздушной обороны, необходимых для защиты энергетической инфраструктуры. Однако, получать нужное количество ракет становится все сложнее.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Зеленский призвал партнеров ускорить процесс передачи ракет для ПВО

По словам главы государства, вопрос защиты энергосистемы не сводится исключительно к системам Patriot. В Украине, подчеркнул Зеленский, за время полномасштабной войны было развернуто много различных систем ПВО, однако ключевой проблемой остается регулярная поставка ракет к ним. Именно для этого, по его словам, и нужен формат энергетического "Рамштайн".

Президент отметил, что каждый пакет ракет для Украины приходится буквально бороться, учитывая внутренние ограничения и законодательство стран-партнеров, которые определяют минимальные запасы вооружения на собственных складах.

Он также сообщил, что утром Украина получила очередной весомый пакет помощи, который уже находится на территории государства. В то же время Зеленский подчеркнул, что такие поставки даются чрезвычайно трудно и имеют высокую цену.

"Это дается такими силами, кровью, жизнью людей и так далее - выбивать пакеты, когда ты понимаешь, сколько на складах, у какой страны, сколько всего этого есть, что оно лежит. Но есть внутреннее законодательство, безусловно, которое ограничивает выдавать, что минимум в той или иной стране должен лежать на складе. Но какие правила, какие законы, если у нас идет война, нам это очень нужно, а в некоторых странах, слава Богу, там нет войны, и ты выбиваешь все эти ракеты для разного ПВО", — заявил Владимир Зеленский.

Президент предостерег, что даже получение новых систем или ракет не гарантирует полную безопасность. Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров не только слов поддержки, а реальных шагов и быстрых решений. По его убеждению, настоящее уважение к Украине проявляется в конкретных действиях, направленных на защиту гражданского населения и энергосистемы.

"На мой взгляд, здесь нужно Украину уважать. Именно уважать, потому что мало слов "крепкий народ Украина". Этого недостаточно. Крепкий народ, но он так же держится, как каждый воин у нас на фронте держится, и надо обеспечивать максимально и защищать этот крепкий народ", — высказался Зеленский.

Именно поэтому, по словам Зеленского, Украина ожидает от энергетического "Рамштайн" оперативных договоренностей и непрерывных поставок того вооружения, которое уже есть у партнеров и может быть передано для усиления украинской ПВО.

Напомним, недавно Владимир Зеленский обратился к партнерам Украины на фоне массированной атаки со стороны России с призывом усилить ПВО защиту государства.

Отдельно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский переговорил с командующим Сухопутных войск США и объяснил ситуацию с ПВО в Украине.

Зато, как сообщал Андрей Сибига, Украина уже ведет переговоры с Норвегией о возможностях усилить защиту энергетической инфраструктуры.

Тем временем Россия не прекращает атаковать Украину. С вечера 15 января и ночью 16 января российские войска применили 76 беспилотников.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
