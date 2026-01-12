Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Норвегія допоможе захистити енергетику України — заява Сибіги

Норвегія допоможе захистити енергетику України — заява Сибіги

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 13:30
Сибіга заявив про переговори з Норвегією щодо посилення ППО
Глава МЗС України. Фото: кадр з відео

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна обговорює з Норвегією можливість додаткової підтримки для посилення протиповітряної оборони та захисту енергетичної інфраструктури. За його словами, саме Норвегія є країною-виробником систем ППО NASAMS.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга на пресконференції з главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде у понеділок, 12 січня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Норвегія допоможе із протиповітряним захистом для України

Очільник МЗС наголосив, що питання посилення повітряного щита України перебуває серед ключових у діалозі з партнерами.

Сибіга повідомив, що Україна вже передала союзникам перелік пріоритетних потреб, які є критично важливими для захисту енергетики, стратегічних та інфраструктурних об'єктів. Саме ці напрямки, за його словами, зараз перебувають у центрі уваги міжнародних переговорів.

"Ми надали всім нашим партнерам пріоритетні потреби. Саме те, що нам зараз потрібно, аби захистити нашу енергетику, наші об'єкти, стратегічні об'єкти. Я переконаний, що будуть додаткові рішення. І я впевнений, що вони будуть стосуватися, як посилення нашої обороноспроможності протиповітряного щита, ну і, звичайно, енергетики. Я не буду їх анонсувати наперед. Ми зараз перебуваємо в постійному діалозі 24/7", — заявив Андрій Сибіга.

Він окремо наголосив на ролі Норвегії, назвавши її одним із лідерів у підтримці України, зокрема в питаннях зміцнення протиповітряної оборони та захисту енергетичної системи.

Нагадаємо, на початку року Україні передали додаткову систему ППО Patriot.

Також стало відомо, що Норвегія виділить новий пакет допомоги для України.

Норвегія Андрій Сибіга ППО NASAMS енергетика
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації