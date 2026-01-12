Сибіга заявив про переговори з Норвегією щодо посилення ППО

Норвегія допоможе захистити енергетику України — заява Сибіги
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна обговорює з Норвегією можливість додаткової підтримки для посилення протиповітряної оборони та захисту енергетичної інфраструктури. За його словами, саме Норвегія є країною-виробником систем ППО NASAMS.
Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга на пресконференції з главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде у понеділок, 12 січня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Норвегія допоможе із протиповітряним захистом для України
Очільник МЗС наголосив, що питання посилення повітряного щита України перебуває серед ключових у діалозі з партнерами.
Сибіга повідомив, що Україна вже передала союзникам перелік пріоритетних потреб, які є критично важливими для захисту енергетики, стратегічних та інфраструктурних об'єктів. Саме ці напрямки, за його словами, зараз перебувають у центрі уваги міжнародних переговорів.
"Ми надали всім нашим партнерам пріоритетні потреби. Саме те, що нам зараз потрібно, аби захистити нашу енергетику, наші об'єкти, стратегічні об'єкти. Я переконаний, що будуть додаткові рішення. І я впевнений, що вони будуть стосуватися, як посилення нашої обороноспроможності протиповітряного щита, ну і, звичайно, енергетики. Я не буду їх анонсувати наперед. Ми зараз перебуваємо в постійному діалозі 24/7", — заявив Андрій Сибіга.
Він окремо наголосив на ролі Норвегії, назвавши її одним із лідерів у підтримці України, зокрема в питаннях зміцнення протиповітряної оборони та захисту енергетичної системи.
Нагадаємо, на початку року Україні передали додаткову систему ППО Patriot.
Також стало відомо, що Норвегія виділить новий пакет допомоги для України.
