Главная Новости дня Норвегия поможет защитить энергетику Украины — заявление Сибиги

Норвегия поможет защитить энергетику Украины — заявление Сибиги

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 13:30
Сибига заявил о переговорах с Норвегией по усилению ПВО
Глава МИД Украины. Фото: кадр из видео

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина обсуждает с Норвегией возможность дополнительной поддержки для усиления противовоздушной обороны и защиты энергетической инфраструктуры. По его словам, именно Норвегия является страной-производителем систем ПВО NASAMS.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде в понедельник, 12 января, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Норвегия поможет с противовоздушной защитой для Украины

Глава МИД подчеркнул, что вопрос усиления воздушного щита Украины находится среди ключевых в диалоге с партнерами.

Сибига сообщил, что Украина уже передала союзникам перечень приоритетных потребностей, которые являются критически важными для защиты энергетики, стратегических и инфраструктурных объектов. Именно эти направления, по его словам, сейчас находятся в центре внимания международных переговоров.

"Мы предоставили всем нашим партнерам приоритетные потребности. Именно то, что нам сейчас нужно, чтобы защитить нашу энергетику, наши объекты, стратегические объекты. Я убежден, что будут дополнительные решения. И я уверен, что они будут касаться, как усиление нашей обороноспособности противовоздушного щита, ну и, конечно, энергетики. Я не буду их анонсировать заранее. Мы сейчас находимся в постоянном диалоге 24/7", — заявил Андрей Сибига.

Он отдельно отметил роль Норвегии, назвав ее одним из лидеров в поддержке Украины, в частности в вопросах укрепления противовоздушной обороны и защиты энергетической системы.

Напомним, в начале года Украине передали дополнительную систему ПВО Patriot.

Также стало известно, что Норвегия выделит новый пакет помощи для Украины.

Автор:
Анастасия Постоенко
