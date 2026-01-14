Зеленський закликав партнерів посилити ППО України

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову масштабну повітряну атаку Росії, яка вночі була спрямована проти українських громад та об'єктів енергетичної інфраструктури. За його словами, під ударами опинилися Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Харківська та Херсонська області. Глава держави зазначив, що основною ціллю атак знову стали об’єкти, які забезпечують базові потреби людей — тепло та електропостачання.

