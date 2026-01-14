Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной масштабной воздушной атаке России, которая ночью была направлена против украинских громад и объектов энергетической инфраструктуры. По его словам, под ударами оказались Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Харьковская и Херсонская области. Глава государства отметил, что основной целью атак снова стали объекты, которые обеспечивают базовые потребности людей — тепло и электроснабжение.

