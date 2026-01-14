Відео
Головна Новини дня "Шахеди" знову летять на місто — у Кривому Розі вибухи

"Шахеди" знову летять на місто — у Кривому Розі вибухи

Дата публікації: 14 січня 2026 10:59
Вибухи у Кривому Розі — місто атакують ударні дрони
Дрон в небі. Фото ілюстративне: Reuters

У Кривому Розі вдень, 14 січня, знову пролунали вибухи — місто перебуває під черговою атакою ударних дронів типу Shahed. Ворожа атака триває не вперше за добу. Вранці Кривий Ріг також зазнав удару безпілотників, унаслідок чого були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, закликавши мешканців подбати про власну безпеку.

Читайте також:

Росія скерувала дрони на Кривий Ріг 14 січня

Інформація щодо наслідків вечірньої атаки уточнюється. Мешканців міста просять залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення дрону до околиць Кривого Рогу.

Повідомлення про БпЛА. Фото: скриншот

Станом на 11:00 14 січня карта повітряних тривог України мала такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських військ внаслідок чого виникла масштабна проблема з електропостачанням.

Станом на ранок 14 січня Олександр Вілкул повідомив, що критичні об'єкти у місті вдалося заживити.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
