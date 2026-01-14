Взрывы в Кривом Роге — город атакуют ударные дроны

"Шахеды" снова летят на город — в Кривом Роге взрывы
В Кривом Роге днем, 14 января, снова раздались взрывы — город находится под очередной атакой ударных дронов типа Shahed. Вражеская атака продолжается не впервые за сутки. Утром Кривой Рог также подвергся удару беспилотников, в результате чего были введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, призвав жителей позаботиться о собственной безопасности.
Россия направила дроны на Кривой Рог 14 января
Информация о последствиях вечерней атаки уточняется. Жителей города просят оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении дрона к окрестностям Кривого Рога.
По состоянию на 11:00 14 января карта воздушных тревог Украины имела такой вид.
Напомним, недавно Кривой Рог оказался под массированной атакой российских войск в результате чего возникла масштабная проблема с электроснабжением.
По состоянию на утро 14 января Александр Вилкул сообщил, что критические объекты в городе удалось оживить.
Читайте Новини.LIVE!