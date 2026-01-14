Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Шахеды" снова летят на город — в Кривом Роге взрывы

"Шахеды" снова летят на город — в Кривом Роге взрывы

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 10:59
Взрывы в Кривом Роге — город атакуют ударные дроны
Дрон в небе. Фото иллюстративное: Reuters

В Кривом Роге днем, 14 января, снова раздались взрывы — город находится под очередной атакой ударных дронов типа Shahed. Вражеская атака продолжается не впервые за сутки. Утром Кривой Рог также подвергся удару беспилотников, в результате чего были введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, призвав жителей позаботиться о собственной безопасности.

Реклама
Читайте также:

Россия направила дроны на Кривой Рог 14 января

Информация о последствиях вечерней атаки уточняется. Жителей города просят оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении дрона к окрестностям Кривого Рога.

null
Сообщение о БпЛА. Фото: скриншот

По состоянию на 11:00 14 января карта воздушных тревог Украины имела такой вид.

null
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, недавно Кривой Рог оказался под массированной атакой российских войск в результате чего возникла масштабная проблема с электроснабжением.

По состоянию на утро 14 января Александр Вилкул сообщил, что критические объекты в городе удалось оживить.

Кривой Рог взрыв беспилотники дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации