Рада підтримала за основу законопроєкт №12349 про створення Кіберсил

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12349, яким передбачено створення Кіберсил у складі Збройних Сил України та закріплення їх ключових повноважень. Парламент підтримав ініціативу "за основу" — 255 народних депутатів віддали голоси "за".

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Документ визначає створення кіберрезерву як одного з елементів кадрової та мобілізаційної структури Кіберсил, а також формулює основні функції, які покладатимуться на ці підрозділи в межах кібероборони країни.

Особливу увагу законопроєкт приділяє організаційній підпорядкованості: Кіберсили будуть безпосередньо підпорядковані Головнокомандувачу Збройних Сил України, та Президенту України що, на думку авторів ініціативи, має прискорити прийняття рішень та скоординувати кроки зі захисту критичних інформаційних систем і інфраструктури.

Нова структура покликана системно об'єднати цивільні та військові можливості у сфері кіберзахисту, сформувати резерв кваліфікованих фахівців і встановити чіткі процедури реагування на кібератаки, зокрема ті, що загрожують національній безпеці та роботі критичної інфраструктури.

"Передбачається також залучення кіберрезервістів — цивільних фахівців, які зможуть тимчасово долучатися до Кіберсил для виконання завдань із кіберзахисту. Кіберрезервісти не потребуватимуть статусу військовослужбовців, а їх участь може бути періодичною й тимчасовою", — пояснили урядовці.

Окрім того, Кіберсили займатимуться захистом систем електрокмунікацій та систем управління для ЗСУ, готуватимуть та вестимуть військові кібероперації та співпрацюватимуть із НАТО для протидії кібератакам.

Нагадаємо, наприкінці серпня Глава Генштабу Великої Британії адмірал Ентоні Радакін заявляв про готовність допомогти Україні у сфері кіберзахисті та космічних технологій.

Також у вересні з'ясувалося, що у мережу злили персональні дані понад 20 млн українців.