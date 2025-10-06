У Генштабі анонсували розгляд закону про Кіберсили ЗСУ

Українські військові працюють за комп'ютерами. Ілюстративне фото: armyinform

У Збройних силах України триває процес нарощення спроможностей щодо боротьби у кіберпросторі. У вівторок, 7 жовтня, у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про Кіберсили.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Закон про Кіберсили ЗСУ — деталі

У Генштабі анонсували, що вже завтра, 7 жовтня, проєкт закону "Про Кіберсили Збройних сил України" буде розглянуто у Верховній Раді.

Зазначається, що наразі у Збройних силах України триває процес нарощення спроможностей щодо боротьби у кіберпросторі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії утворені підрозділи кіберборотьби вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога.

У Генштабі пояснили, що на виконання вимог указу Президента України від 26.08.2021 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", директивних документів Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних сил України, розпочато процес формування Кіберсил, як окремого роду сил Збройних сил України.

Отже, 7 жовтня 2025 у Верховній Раді України заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №12349 "Про Кіберсили Збройних сил України". Вказаний проєкт закону України було розроблено робочою групою, до складу якої були включені й профільні фахівці Генерального штабу Збройних сил України.

"Прийняття законопроєкту та підтримка ініціативи Збройних сил України щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей в окремому операційному домені — в кіберпросторі — прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором", — пояснили у Генштабі.

Нагадаємо, що нещодавно українські кіберфахівці ГУР МОУ зламали сервери у тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми інформували, що хакерське угруповання "Кіберпартизани" здійснило масштабну кібератаку на медіаресурси РФ.