Головна Новини дня Верховна Рада розгляне закон про Кіберсили ЗСУ — що відомо

Верховна Рада розгляне закон про Кіберсили ЗСУ — що відомо

Дата публікації: 6 жовтня 2025 17:08
У Генштабі анонсували розгляд закону про Кіберсили ЗСУ
Українські військові працюють за комп'ютерами. Ілюстративне фото: armyinform

У Збройних силах України триває процес нарощення спроможностей щодо боротьби у кіберпросторі. У вівторок, 7 жовтня, у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про Кіберсили.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Закон про Кіберсили ЗСУ — деталі

У Генштабі анонсували, що вже завтра, 7 жовтня, проєкт закону "Про Кіберсили Збройних сил України" буде розглянуто у Верховній Раді.

Зазначається, що наразі у Збройних силах України триває процес нарощення спроможностей щодо боротьби у кіберпросторі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії утворені підрозділи кіберборотьби вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога.

У Генштабі пояснили, що на виконання вимог указу Президента України від 26.08.2021 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", директивних документів Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних сил України, розпочато процес формування Кіберсил, як окремого роду сил Збройних сил України.

Отже, 7 жовтня 2025 у Верховній Раді України заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №12349 "Про Кіберсили Збройних сил України". Вказаний проєкт закону України було розроблено робочою групою, до складу якої були включені й профільні фахівці Генерального штабу Збройних сил України.

"Прийняття законопроєкту та підтримка ініціативи Збройних сил України щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей в окремому операційному домені — в кіберпросторі — прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором", — пояснили у Генштабі.

Кіберсили ЗСУ
Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно українські кіберфахівці ГУР МОУ зламали сервери у тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми інформували, що хакерське угруповання "Кіберпартизани" здійснило масштабну кібератаку на медіаресурси РФ.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
