Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Верховная Рада рассмотрит закон о Киберсилах ВСУ — что известно

Верховная Рада рассмотрит закон о Киберсилах ВСУ — что известно

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 17:08
В Генштабе анонсировали рассмотрение закона о Киберсилах ВСУ
Украинские военные работают за компьютерами. Иллюстративное фото: armyinform

В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве. Во вторник, 7 октября, в Верховной Раде рассмотрят законопроект о Киберсилах.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Закон о Киберсилах ВСУ — детали

В Генштабе анонсировали, что уже завтра, 7 октября, проект закона "О Киберсилах Вооруженных сил Украины" будет рассмотрен в Верховной Раде.

Отмечается, что сейчас в Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве. С начала полномасштабного вторжения России образованные подразделения киберборьбы уже обеспечивают отпор киберагрессии врага.

В Генштабе объяснили, что во исполнение требований указа Президента Украины от 26.08.2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14.05.2021 "О неотложных мерах по киберобороны государства", директивных документов Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, начат процесс формирования Киберсил, как отдельного рода сил Вооруженных сил Украины.

Итак, 7 октября 2025 в Верховной Раде Украины запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта №12349 "О Киберсилы Вооруженных сил Украины". Указанный проект закона Украины был разработан рабочей группой, в состав которой были включены и профильные специалисты Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Принятие законопроекта и поддержка инициативы Вооруженных сил Украины по созданию Киберсил и развития эффективных боевых возможностей в отдельном операционном домене — в киберпространстве — ускорят внедрение изменений, необходимых для борьбы с агрессором", — объяснили в Генштабе.

Кіберсили ЗСУ
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что недавно украинские киберспециалисты ГУР МОУ взломали серверы во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы информировали, что хакерская группировка "Киберпартизаны" осуществила масштабную кибератаку на медиаресурсы РФ.

Верховная Рада закон ВСУ киберполиция кибербезопасность кибервойна
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации