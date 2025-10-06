В Генштабе анонсировали рассмотрение закона о Киберсилах ВСУ

Украинские военные работают за компьютерами. Иллюстративное фото: armyinform

В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве. Во вторник, 7 октября, в Верховной Раде рассмотрят законопроект о Киберсилах.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Закон о Киберсилах ВСУ — детали

В Генштабе анонсировали, что уже завтра, 7 октября, проект закона "О Киберсилах Вооруженных сил Украины" будет рассмотрен в Верховной Раде.

Отмечается, что сейчас в Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве. С начала полномасштабного вторжения России образованные подразделения киберборьбы уже обеспечивают отпор киберагрессии врага.

В Генштабе объяснили, что во исполнение требований указа Президента Украины от 26.08.2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14.05.2021 "О неотложных мерах по киберобороны государства", директивных документов Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, начат процесс формирования Киберсил, как отдельного рода сил Вооруженных сил Украины.

Итак, 7 октября 2025 в Верховной Раде Украины запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта №12349 "О Киберсилы Вооруженных сил Украины". Указанный проект закона Украины был разработан рабочей группой, в состав которой были включены и профильные специалисты Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Принятие законопроекта и поддержка инициативы Вооруженных сил Украины по созданию Киберсил и развития эффективных боевых возможностей в отдельном операционном домене — в киберпространстве — ускорят внедрение изменений, необходимых для борьбы с агрессором", — объяснили в Генштабе.

Напомним, что недавно украинские киберспециалисты ГУР МОУ взломали серверы во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы информировали, что хакерская группировка "Киберпартизаны" осуществила масштабную кибератаку на медиаресурсы РФ.