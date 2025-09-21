У мережу злили дані 20 мільйонів українців — порада Федієнка

У мережу злили дані 20 млн українців — Федієнко пояснив небезпеку
У відкритому доступі виявили файл з персональними даними понад 20 мільйонів громадян України. Нардеп Олександр Федієнко попередив, що це може нести серйозну загрозу безпеці користувачів з боку фішингу і закликав змінити налаштування захисту.
Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко в Facebook у неділю, 21 вересня.
Масштабний витік даних українців
У мережі з’явився архів під назвою diia_users_db_2025.zip, у якому зібрані персональні дані громадян. За словами Федієнка, база налічує приблизно 20 мільйонів записів, і частина цих даних уже доступна безкоштовно, тоді як повний масив пропонують за гроші. Він наголосив, що це становить серйозну небезпеку для користувачів.
"Рекомендую змінити паролі, встановити двофакторну ідентифікацію та за можливості замінити фінансовий номер телефону", — написав парламентар.
Він додав, що інформацію, найімовірніше, зібрали з різних фінансових установ і державних реєстрів, зокрема пов’язаних із податковою. У базі є й дані тих людей, які ніколи не користувалися застосунком "Дія". Політик підкреслив, що поширення таких архівів відкриває можливості для масових фішингових атак і зловживань.
Нагадаємо, що компанія Google підтвердила нову хвилю атак на облікові записи користувачів. Зокрема, близько 40% успішних зламів здійснюється через фішинг.
Раніше ми також інформували, що в Україні активізувалася фішингова схема з використанням SMS-повідомлень нібито від Укрпошти.
Читайте Новини.LIVE!