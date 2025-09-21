У мережу злили дані 20 мільйонів українців — порада Федієнка

Олександр Федієнко. Фото: Федієнко/Facebook

У відкритому доступі виявили файл з персональними даними понад 20 мільйонів громадян України. Нардеп Олександр Федієнко попередив, що це може нести серйозну загрозу безпеці користувачів з боку фішингу і закликав змінити налаштування захисту.

Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко в Facebook у неділю, 21 вересня.

Масштабний витік даних українців

У мережі з’явився архів під назвою diia_users_db_2025.zip, у якому зібрані персональні дані громадян. За словами Федієнка, база налічує приблизно 20 мільйонів записів, і частина цих даних уже доступна безкоштовно, тоді як повний масив пропонують за гроші. Він наголосив, що це становить серйозну небезпеку для користувачів.

Допис Федієнко у Facebook. Фото: скриншот

"Рекомендую змінити паролі, встановити двофакторну ідентифікацію та за можливості замінити фінансовий номер телефону", — написав парламентар.

Він додав, що інформацію, найімовірніше, зібрали з різних фінансових установ і державних реєстрів, зокрема пов’язаних із податковою. У базі є й дані тих людей, які ніколи не користувалися застосунком "Дія". Політик підкреслив, що поширення таких архівів відкриває можливості для масових фішингових атак і зловживань.

Нагадаємо, що компанія Google підтвердила нову хвилю атак на облікові записи користувачів. Зокрема, близько 40% успішних зламів здійснюється через фішинг.

Раніше ми також інформували, що в Україні активізувалася фішингова схема з використанням SMS-повідомлень нібито від Укрпошти.