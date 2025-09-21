Видео
Главная Новости дня Слили данные 20 млн украинцев — Федиенко объяснил опасность

Слили данные 20 млн украинцев — Федиенко объяснил опасность

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 08:47
В сеть слили данные 20 миллионов украинцев - совет Федиенко
Олександр Федиенко. Фото: ФедиенкоFacebook

В открытом доступе обнаружили файл с персональными данными более 20 миллионов граждан Украины. Нардеп Александр Федиенко предупредил, что это может нести серьезную угрозу безопасности пользователей со стороны фишинга и призвал изменить настройки защиты.

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко в Facebook в воскресенье, 21 сентября.

Читайте также:

Масштабная утечка данных украинцев

В сети появился архив под названием diia_users_db_2025.zip, в котором собраны персональные данные граждан. По словам Федиенко, база насчитывает около 20 миллионов записей, и часть этих данных уже доступна бесплатно, тогда как полный массив предлагают за деньги. Он подчеркнул, что это представляет серьезную опасность для пользователей.

Слили данные 20 млн украинцев — Федиенко объяснил опасность - фото 1
Сообщение Федиенко в Facebook. Фото: скриншот

"Рекомендую изменить пароли, установить двухфакторную идентификацию и по возможности заменить финансовый номер телефона", — написал парламентарий.

Он добавил, что информацию, скорее всего, собрали из различных финансовых учреждений и государственных реестров, в том числе связанных с налоговой. В базе есть и данные тех людей, которые никогда не пользовались приложением "Дія". Политик подчеркнул, что распространение таких архивов открывает возможности для массовых фишинговых атак и злоупотреблений.

Напомним, что компания Google подтвердила новую волну атак на учетные записи пользователей. В частности, около 40% успешных взломов осуществляется через фишинг.

Ранее мы также информировали, что в Украине активизировалась фишинговая схема с использованием SMS-сообщений якобы от Укрпочты.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
