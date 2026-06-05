Рада може відправити у відставку міністра освіти Лісового

Міністр освіти України Оксен Лісовий. Фото: УНІАН

Уже наступного тижня Верховна Рада України може розглянути питання про відставку міністра освіти і науки Оксена Лісового. Як повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Борзова, незадоволення діяльністю профільного міністерства у парламенті зріє вже кілька місяців через незрозумілу політику відомства, яка поглиблює кризу в українській вищій освіті.

Про це Ірина Борзова висловилась в ефірі Вечір.LIVE.

У Верховній Раді незадоволені роботою Оксена Лісового

За її словами, дискусії про доцільність перебування міністра на своїй посаді тривають серед народних обранців уже не перший місяць, але підняти це питання на голосування планують одразу після повернення депутатів до сесійної зали наступного тижня.

Головною причиною жорсткої критики на адресу профільного міністерства стала неефективна політика збереження студентського потенціалу в умовах повномасштабної війни. Зокрема, суттєве занепокоєння викликає формат проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Нардепка зазначила, що випускникам вкрай важко складати іспити одразу з чотирьох предметів, зважаючи на постійні стреси, повітряні тривоги, вимушені переїзди та тривале перебування в укриттях. Через невдачу на іспитах, особливо з математики, українські підлітки масово залишають країну та вступають до іноземних вишів.

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"Дітям дійсно важко здати чотири предмети. Понад чотири роки повномасштабної збройної російської агресії, стреси, переїзди, укриття, повітряні тривоги. Ви розумієте, що діти, коли не здають ту саму математику, вони виїжджають і вступають в навчальні заклади за кордоном, у вищі навчальні заклади, де не потрібно до вступу до вищого навчального закладу давати екзамени. Потрібно просто мати з собою атестат і також знання цієї мови, в якій країні буде навчатися дитина. І в нас все більше молоді їде за кордон, і в нас виникає проблема, що в нас криза у вищих навчальних закладах освіти", — пояснила ситуацію Ірина Борзова.

Депутатка наголосила, що в часи війни кроки МОН мають бути спрямовані виключно на збереження, адже держава зобов'язана боротися за кожного учня, студента, школу та університет.

"Тому насправді щодо звільнення вже розмови саме і у парламенті існують декілька місяців. Я, як народна депутатка, в тому числі зареєстрували ми створення тимчасово слідчої комісії щодо вищих навчальних закладів, закладах освіти для того, щоб зберегти тому, що нам незрозумілі сьогоднішні кроки Міністерства освіти. Тому говорити, хто буде наступний Міністр освіти зарано, але все ж таки я впевнена в тому, що це питання буде піднято на наступному тижні, коли депутати зберуться у сесійній залі", — підсумувала Борзова.

Новини.LIVE інформували, що У Верховній Раді України розпочали обговорення можливих змін до формату проведення національного мультипредметного тесту для майбутніх вступних кампаній. Парламентарі розглядають ініціативу щодо зменшення навантаження на випускників і встановити три предмети замість чотирьох, як це було раніше.

Як відомо, ідея скорочення предметів на національному мультипредметному тесті зіткнулася із жорстким спротивом з боку профільного міністерства. У МОН запевнили, що не погодяться на перетворення математики на предмет за вибором. Міністр освіти Оксен Лісовий підкреслив, що реформування іспиту в такому напрямку є неприпустимим кроком, який негативно вплине на якість вступної кампанії та загалом погіршить стан освітньої галузі.

Додамо, що Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у березні офіційно заявив, що наразі не планує залишати свою посаду.