Рада может отправить в отставку министра образования Лисового

Министр образования Украины Оксен Лисовой. Фото: УНИАН

Уже на следующей неделе Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос об отставке министра образования и науки Оксена Лисового. Как сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Борзова, недовольство деятельностью профильного министерства в парламенте зреет уже несколько месяцев из-за непонятной политики ведомства, которая углубляет кризис в украинском высшем образовании.

Об этом Ирина Борзова высказалась в эфире Вечір.LIVE.

В Верховной Раде недовольны работой Оксена Лисового

По ее словам, дискуссии о целесообразности пребывания министра на своей должности продолжаются среди народных избранников уже не первый месяц, но поднять этот вопрос на голосование планируют сразу после возвращения депутатов в сессионный зал на следующей неделе.

Главной причиной жесткой критики в адрес профильного министерства стала неэффективная политика сохранения студенческого потенциала в условиях полномасштабной войны. В частности, существенное беспокойство вызывает формат проведения Национального мультипредметного теста (НМТ).

Нардеп отметила, что выпускникам крайне трудно сдавать экзамены сразу по четырем предметам, учитывая постоянные стрессы, воздушные тревоги, вынужденные переезды и длительное пребывание в укрытиях. Из-за неудачи на экзаменах, особенно по математике, украинские подростки массово покидают страну и поступают в иностранные вузы.

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"Детям действительно трудно сдать четыре предмета. Более четырех лет полномасштабной вооруженной российской агрессии, стрессы, переезды, укрытия, воздушные тревоги. Вы понимаете, что дети, когда не сдают ту же математику, они выезжают и поступают в учебные заведения за рубежом, в высшие учебные заведения, где не нужно до поступления в высшее учебное заведение давать экзамены. Нужно просто иметь с собой аттестат и также знание этого языка, в какой стране будет учиться ребенок. И у нас все больше молодежи едет за границу, и у нас возникает проблема, что у нас кризис в высших учебных заведениях образования", — пояснила ситуацию Ирина Борзова.

Депутат подчеркнула, что во времена войны шаги МОН должны быть направлены исключительно на сохранение, ведь государство обязано бороться за каждого ученика, студента, школу и университет.

"Поэтому на самом деле об увольнении уже разговоры именно и в парламенте существуют несколько месяцев. Я, как народный депутат, в том числе зарегистрировали мы создание временно следственной комиссии по высшим учебным заведениям, учебных заведениях для того, чтобы сохранить потому, что нам непонятны сегодняшние шаги Министерства образования. Поэтому говорить, кто будет следующий Министр образования рано, но все же я уверена в том, что этот вопрос будет поднят на следующей неделе, когда депутаты соберутся в сессионном зале", — подытожила Борзова.

Новини.LIVE информировали, что в Верховной Раде Украины начали обсуждение возможных изменений в формат проведения национального мультипредметного теста для будущих вступительных кампаний. Парламентарии рассматривают инициативу по уменьшению нагрузки на выпускников и установить три предмета вместо четырех, как это было раньше.

Как известно, идея сокращения предметов на национальном мультипредметном тесте столкнулась с жестким сопротивлением со стороны профильного министерства. В МОН заверили, что не согласятся на превращение математики в предмет по выбору. Министр образования Оксен Лисовой подчеркнул, что реформирование экзамена в таком направлении является недопустимым шагом, который негативно повлияет на качество вступительной кампании и в целом ухудшит состояние образовательной отрасли.

Добавим, что Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в марте официально заявил, что пока не планирует покидать свою должность.