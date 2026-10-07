Німеччина попереджає про війну з РФ: заяви Вадефуля та розвідки

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

Москва не обмежиться Україною і вже веде гібридну війну проти Німеччини. За словами німецького міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля, Путін прагне відновити СРСР, погрожуючи країнам Балтії, Грузії та Молдові. Очільник розвідки Мартін Єгер також попереджає про ризик прямого збройного конфлікту з Росією.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ZDF Heute.

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Гібридна агресія РФ та розмова з Лавровим

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Федеративна Республіка Німеччина вже перебуває під прицілом російських спецслужб, зазнаючи постійних кібернетичних нападів та провокацій. Зокрема, йдеться про нещодавні прольоти невідомих безпілотників над Лейпцигом.

Йоганн Вадефуль сказав, що вважає ці інциденти ворожими гібридними акціями, які можуть передувати серйознішій ескалації.

"На нас вже нападають", — підкреслив представник партії ХДС під час виступу в програмі "Пінар Аталай" на телеканалі NTV.

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Посадовець додав, що понад тиждень тому особисто порушив питання активності дронів у розмові з очільником російського дипломатичного відомства Сергієм Лавровим. Їхня зустріч відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН, де Вадефуль чітко артикулював позицію Берліна щодо російських провокацій.

"Для Німеччини межа перетнута, і це набуло нового виміру", — передав він деталі тієї бесіди.

Німецький міністр нагадав про публічне ставлення Володимира Путіна до розпаду Радянського Союзу, який той називав найбільшою катастрофою XX століття. За логікою російського керівництва, цей історичний процес потрібно виправити, а отже, під прямою загрозою опиняються Грузія, Молдова та країни Балтії.

Також німецький чиновник заявив, що агресору не потрібен реальний привід для вторгнення. До початку повномасштабних бойових дій ніхто не погрожував Російській Федерації, вона мала стабільні торговельні контракти на постачання ресурсів до Німеччини та підтримувала добрі двосторонні відносини з Києвом.

"І тому ми повинні припускати, що Росія має більш масштабні плани", — резюмував Йоганн Вадефуль.

Окремо міністр закордонних справ Німеччини наголосив, що оскільки балтійські республіки є членами Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу, напад на них означатиме напад на всіх союзників. Німеччина вважатиме перетин російською армією кордонів Литви, Латвії, Естонії чи Польщі актом збройної агресії проти себе. Щойно офіційна процедура зафіксує факт порушення суверенних рубежів, Берлін задіє всі механізми захисту. За словами політика, "це, в принципі, наше зобов'язання, і Німеччина дотримується цього зобов'язання".

Попередження від німецьких спецслужб про російську загрозу

Побоювання дипломатів повністю поділяють й інші очільники безпекових відомств ФРН. У понеділок під час відкритих слухань у Комітеті парламентського контролю Бундестагу пролунали безпрецедентно жорсткі заяви щодо реальних намірів Москви.

Президент Федеральної розвідувальної служби Мартін Єгер повідомив депутатам, що Росія зараз становить найбільшу та найконкретнішу небезпеку для їхньої держави. За оцінками керівника спецслужби, "жодна інша країна" у світі не генерує подібного рівня загроз. Мартін Єгер відкрито попередив політикум про надзвичайно високий ризик того, що Німеччина може "втягнутися в насильницький конфлікт з Росією".

Новини.LIVE інформували, що німецьке керівництво та спецслужби відкрито заявляють про серйозне загострення загрози з боку Москви. Ще 4 жовтня під час візиту до Києва канцлер Фрідріх Мерц запевнив, що Берлін продовжить посилювати військову допомогу Україні, оскільки вважає це прямим захистом власної та європейської безпеки від російських посягань.

Цю тривожну оцінку підтвердив і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль після зустрічі з Сергієм Лавровим на Генасамблеї ООН, зазначивши, що Кремль абсолютно не зацікавлений у деескалації конфлікту.