Мерц про погрози з Москви та військову допомогу Німеччини Україні

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Скриншот трансляції брифінгу Новини.LIVE

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 4 жовтня під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві відповів на запитання про можливі погрози з боку Москви. Він також розповів про напрями німецької військової допомоги Україні та пояснив, чому Берлін вважає підтримку Києва важливою для безпеки Німеччини та Європи.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Мерц відповів на погрози з Москви

"Я не думаю, що ці погрози були пов'язані з моїм візитом. Якщо це так і було, то я не дам себе залякати", — сказав Мерц.

Він додав, що продовжить здійснювати поїздки, які вважає необхідними.

"Для мене це не справляє враження. Я буду робити ті поїздки і візити, які вважаю за потрібні, і абсолютно байдуже ставлюся до таких погроз", — заявив канцлер.

Читайте також:

Яку допомогу Україна може отримати від Німеччини

Мерц не став публічно розкривати всі деталі військової підтримки. Він пояснив, що частина домовленостей не підлягає розголошенню.

Водночас канцлер назвав два напрями, яких стосуються ці спроможності українських військових.

"Перше — це протиповітряна оборона, де українські збройні сили потребують допомоги, а також комунікаційні системи зв'язку, наприклад із супутниковим зв'язком", — сказав Мерц.

За його словами, такі рішення мають допомогти українським військовим отримувати більше інформації та краще захищатися.

"Є ще ціла низка інших деталей, але ці деталі, прошу вашого розуміння, розкриватися не будуть", — додав федеральний канцлер.

Мерц пояснив, чому Німеччина підтримує Україну

Окремо Мерц відреагував на результати опитувань громадської думки в Німеччині. Він заявив, що ставиться до них серйозно, навіть якщо не поділяє позицію, яку вони відображають.

Канцлер повідомив, що планує на засіданні Європейської ради 15-16 жовтня пояснити значення подальшої підтримки України.

"Я хочу також пояснити у заяві федерального уряду, чому настільки важлива допомога Німеччини для України і що ця допомога глибоко відповідає інтересам і Німеччини", — сказав він.

Мерц заявив, що Росія, на його думку, веде дії не лише проти України.

"Ми відчуваємо майже щодня також атаки на наші дата-центри, і Україна потерпає від цього щодня", — зазначив канцлер.

Він також висловив переконання, що тиск з боку Росії може посилюватися, тому підтримку України потрібно пояснювати суспільству.

Канцлер говорить про загрозу для Європи

Мерц пов'язав ситуацію в Україні з ширшим питанням безпеки на континенті.

"Внутрішньополітично найважливіше для мене є збереження політичного ладу в Європі", — наголосив він.

За словами канцлера, нині під загрозою перебуває не лише Україна. Він також звинуватив російські мережі у поширенні фейків та заявив, що зараз налаштований рішучіше, ніж раніше.

"Зараз дійсно є година пік. Дуже вирішальний момент", — підсумував канцлер.

Що відомо про безпекову ситуацію в Києві

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про посилення російських атак по Києву. Володимир Зеленський говорив, що Москва намагається створити хаос і тиснути на мешканців столиці, зокрема напередодні проміжних виборів у США, щоб змусити киян покинути місто.

Також Новини.LIVE повідомляли про реакцію речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на публікацію The Guardian щодо нібито підготовки західними державами запасних планів для своїх диппредставництв у Києві. За його словами, українське МЗС не отримувало від іноземних дипломатичних місій повідомлень або запитів щодо можливої релокації.