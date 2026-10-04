Мерц про погрози з Москви та військову допомогу Німеччини Україні

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Скриншот трансляции брифинга Новини.LIVE

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц 4 октября во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве ответил на вопрос о возможных угрозах со стороны Москвы. Он также рассказал о направлениях немецкой военной помощи Украине и объяснил, почему Берлин считает поддержку Киева важной для безопасности Германии и Европы.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Мерц ответил на угрозы из Москвы

"Я не думаю, что эти угрозы были связаны с моим визитом. Если это и было так, то я не позволю себя запугать", — сказал Мерц.

Он добавил, что продолжит совершать поездки, которые считает необходимыми.

"На меня это не производит впечатления. Я буду совершать те поездки и визиты, которые считаю нужными, и абсолютно равнодушно отношусь к таким угрозам", — заявил канцлер.

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Какую помощь Украина может получить от Германии

Мерц не стал публично раскрывать все детали военной поддержки. Он пояснил, что часть договоренностей не подлежит разглашению.

В то же время канцлер назвал два направления, к которым относятся эти возможности украинских военных.

"Первое — это противовоздушная оборона, где украинские вооруженные силы нуждаются в помощи, а также системы связи, например, со спутниковой связью", — сказал Мерц.

По его словам, такие решения должны помочь украинским военным получать больше информации и лучше защищаться.

"Есть еще целый ряд других деталей, но эти детали, прошу вашего понимания, раскрываться не будут", — добавил федеральный канцлер.

Мерц объяснил, почему Германия поддерживает Украину

Отдельно Мерц отреагировал на результаты опросов общественного мнения в Германии. Он заявил, что относится к ним серьезно, даже если не разделяет позицию, которую они отражают.

Канцлер сообщил, что планирует на заседании Европейского совета15–16 октября объяснить значение дальнейшей поддержки Украины.

"Я хочу также объяснить в заявлении федерального правительства, почему помощь Германии для Украины настолько важна и что эта помощь глубоко соответствует интересам и самой Германии", — сказал он.

Мерц заявил, что Россия, по его мнению, ведет действия не только против Украины.

"Мы почти ежедневно ощущаем также атаки на наши дата-центры, и Украина страдает от этого каждый день", — отметил канцлер.

Он также выразил убеждение, что давление со стороны России может усиливаться, поэтому необходимо объяснять обществу необходимость поддержки Украины.

Канцлер говорит об угрозе для Европы

Мерц связал ситуацию в Украине с более широким вопросом безопасности на континенте.

"Во внутренней политике для меня важнее всего сохранение политического строя в Европе", — подчеркнул он.

По словам канцлера, сейчас под угрозой находится не только Украина. Он также обвинил российские СМИ в распространении фейков и заявил, что сейчас настроен более решительно, чем раньше.

"Сейчас действительно наступил пик событий. Очень решающий момент", — подытожил канцлер.

Что известно о ситуации с безопасностью в Киеве

Напомним, ранее Новини.LIVE писали об усилении российских атак по Киеву. Владимир Зеленский говорил, что Москва пытается создать хаос и оказать давление на жителей столицы, в частности накануне промежуточных выборов в США, чтобы заставить киевлян покинуть город.

Также Новини.LIVE сообщали о реакции пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого на публикацию The Guardian о якобы подготовке западными государствами запасных планов для своих дипломатических представительств в Киеве. По его словам, украинский МИД не получал от иностранных дипломатических миссий сообщений или запросов о возможной релокации.