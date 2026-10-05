Глава BND попередив про ризик збройного конфлікту з Росією

Мартін Єґер. Фото: x.com/MJaegerT

Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер заявив про зростання ризику збройного протистояння країни з Росією. Про це він сказав у понеділок, 5 жовтня, під час публічного засідання Парламентської контрольної комісії Бундестагу, де керівники німецьких спецслужб оцінювали актуальні загрози безпеці країни.

Про це повідомляє Welt, передає Новини.LIVE.

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Росія веде тіньову війну проти Німеччини

За словами Мартіна Єґера, протистояння між Німеччиною та Росією стало небезпечнішим. Він зазначив, що Москва сприймає Берлін як одну з головних перешкод для посилення свого впливу в Європі.

"Німеччина ризикує вступити у насильницький конфлікт із Росією", — сказав Єґер.

Глава BND заявив, що російські спецслужби діють "професійно та безжально". За його словами, загроза атак у Німеччині залишається реальною.

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"Ми маємо цьому протистояти", — закликав він.

Єгер також згадав спробу нападу в Лейпцигу. Він назвав цей випадок одним із прикладів російської діяльності проти Німеччини.

BND не бачить ознак великого нападу на НАТО

Водночас у BND наразі не бачать ознак підготовки Росією масштабного нападу на країни НАТО. Проте у службі й не виключають окремих військових дій, особливо в країнах Балтії.

"Ми повинні бути готові до залякування та подальшого втручання. Ймовірно, знову будуть ядерні загрози", — повідомив президент BND.

Росія розраховує на слабкість Заходу

Глава BND також оцінив ситуацію навколо війни проти України. За його словами, Володимир Путін не може просто припинити тиск на Україну, не пояснивши російському суспільству результати війни.

Єгер зазначив, що Москва розуміє обмеженість своїх ресурсів, але намагається компенсувати це репресіями всередині країни, спрямуванням ресурсів на війну та готовністю йти на ризик.

"Ми не шукали цього протистояння, Росія нав'язує його нам, бачить у нас головного опонента", — сказав глава BND.

Він додав, що російське керівництво розраховує на втому Заходу та його готовність поступитися під тиском.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час першої особистої зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив про перехід Росією певної межі.

Також повідомлялося, що німецькі державні органи та лікарні перевіряли готовність системи охорони здоров'я до роботи в умовах можливої війни, масових поранень та атак безпілотників. У межах цієї оцінки аналізували стан медичної інфраструктури, запаси ліків і взаємодію цивільних та військових медичних установ.