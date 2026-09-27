Вадефуль попередив Лаврова про відповідь після інциденту з дроном

Йоганн Вадефуль. Фото: РБК-Укрїна

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час першої особистої зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що Росія перейшла межу. Зокрема, німецький міністр порушив питання інциденту з дроном у Лейпцигу.

Про це повідомляє Tagesschau, передає Новини.LIVE.

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Німеччина заявила про готовність реагувати

За словами Вадефуля, ситуація могла призвести до падіння літаків, а уникнути цього вдалося лише завдяки щасливому збігу обставин.

Вадефуль наголосив, що Німеччина очікує, що подібні інциденти не повторюватимуться, і заявив про готовність Берліна реагувати.

"Ми очікуємо, що подібне не повториться, і ми в будь-який момент готові реагувати", — заявив глава МЗС Німеччини.

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Також Вадефуль запевнив Лаврова, що підтримка України з боку Німеччини залишається непохитною.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Йоганн Вадефуль заявив, що під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим не побачив у представників РФ бажання відмовитися від подальшої ескалації. Зустріч відбулася в Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 вересня під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України в Нью-Йорку українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вдягла навушники, коли до виступу перейшов глава МЗС РФ Сергій Лавров. Таким чином представники України відреагували на його промову російською мовою.