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Головна Новини дня Вадефуль попередив Лаврова після інциденту з дроном у Лейпцигу

Вадефуль попередив Лаврова після інциденту з дроном у Лейпцигу

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27 вересня 2026 09:25
Вадефуль попередив Лаврова про відповідь після інциденту з дроном
Йоганн Вадефуль. Фото: РБК-Укрїна

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час першої особистої зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що Росія перейшла межу. Зокрема, німецький міністр порушив питання інциденту з дроном у Лейпцигу.

Про це повідомляє Tagesschau, передає Новини.LIVE.

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Німеччина заявила про готовність реагувати

За словами Вадефуля, ситуація могла призвести до падіння літаків, а уникнути цього вдалося лише завдяки щасливому збігу обставин.

Вадефуль наголосив, що Німеччина очікує, що подібні інциденти не повторюватимуться, і заявив про готовність Берліна реагувати.

"Ми очікуємо, що подібне не повториться, і ми в будь-який момент готові реагувати", — заявив глава МЗС Німеччини.

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Також Вадефуль запевнив Лаврова, що підтримка України з боку Німеччини залишається непохитною.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Йоганн Вадефуль заявив, що під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим не побачив у представників РФ бажання відмовитися від подальшої ескалації. Зустріч відбулася в Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 вересня під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України в Нью-Йорку українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вдягла навушники, коли до виступу перейшов глава МЗС РФ Сергій Лавров. Таким чином представники України відреагували на його промову російською мовою.

Німеччина МЗС Сергій Лавров дрони Росія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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