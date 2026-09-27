Вадефуль предупредил Лаврова о ответных мерах после инцидента с дроном

Йоханн Вадефуль. Фото: РБК-Украина

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе первой личной встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Россия перешла черту. В частности, немецкий министр поднял вопрос об инциденте с дроном в Лейпциге.

Об этом сообщает Tagesschau, передает Новини.LIVE.

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Германия заявила о готовности реагировать

По словам Вадефуля, ситуация могла привести к падению самолетов, а избежать этого удалось лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Вадефуль подчеркнул, что Германия рассчитывает, что подобные инциденты не будут повторяться, и заявил о готовности Берлина реагировать.

"Мы ожидаем, что подобное не повторится, и мы в любой момент готовы реагировать", — заявил глава МИД Германии.

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Также Вадефуль заверил Лаврова, что поддержка Украины со стороны Германии остается непоколебимой.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Йоханн Вадефуль заявил, что во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым не увидел у представителей РФ желания отказаться от дальнейшей эскалации. Встреча состоялась в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 сентября во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине в Нью-Йорке украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой надела наушники, когда к выступлению перешел глава МИД РФ Сергей Лавров. Таким образом представители Украины отреагировали на его речь на русском языке.