Министр ФРГ после встречи с Лавровым выступил с заявлением о РФ

Йоханн Вадефуль. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым не увидел у представителей РФ желания отказаться от дальнейшей эскалации. Встреча состоялась в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Новини.LIVE.

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Вадефуль встретился с Лавровым в Нью-Йорке

Вадефуль отметил, что воспользовался беседой с Лавровым, чтобы призвать Россию отказаться от пути эскалации. В частности, глава немецкого МИД заявил российской делегации о недопустимости таких действий, как попытка диверсии с использованием беспилотников в аэропорту Лейпцига.

В то же время Вадефуль подчеркнул, что не вел с Лавровым переговоров о будущем Украины. По его словам, этим вопросом занимаются исключительно сами украинцы:

"Между позициями наших правительств действительно существуют принципиальные разногласия, о которых также нужно говорить. Во времена холодной войны обмен мнениями и контакты между сторонами никогда не прекращались. И я счел правильным именно сейчас попытаться найти первую возможность для такого диалога".

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Также глава немецкого МИД предупредил представителя России, что Берлин будет и впредь всесторонне поддерживать Украину и сохранять экономическое давление на РФ. В то же время Вадефуль признал, что не увидел у российской делегации готовности прислушаться к его призыву начать переговоры о прекращении войны.

Последний раз главы МИД Германии и России встречались 18 января 2022 года в Москве. Тогда Анналена Бербок прибыла в российскую столицу на фоне наращивания российских войск у границ Украины и предупреждений западных спецслужб о подготовке Москвы к полномасштабному вторжению.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 сентября во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой надела наушники, когда к выступлению приступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Таким образом представители Украины отреагировали на речь российского чиновника, выступавшего на русском языке.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 сентября Андрей Сибига раскритиковал речь главы МИД РФ Сергея Лаврова в ООН. Он спросил, почему вместо обещанного захвата Киева за три дня сейчас горит Москва, а Владимир Путин отказывается от прямых переговоров о мире.