Андрей Сибига задал Лаврову три вопроса на заседании Совета Безопасности ООН

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Министр иностранных дел Украины резко раскритиковал выступление Сергея Лаврова в ООН, в котором тот пытался выставить Россию в роли жертвы. Андрей Сибига спросил российского дипломата, почему вместо обещанного захвата Киева за три дня сейчас горит Москва, а Путин отказывается от прямых переговоров о мире.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Сибига задал три вопроса Лаврову в ООН

Андрей Сибига обратился непосредственно к министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Реакцию представителя Украины вызвало предыдущее выступление главы дипломатии РФ, в ходе которого тот заявил, что ответственность за начало вооруженного конфликта якобы лежит на Киеве.

Комментируя попытки российской стороны оправдать агрессию, украинский министр отметил: "Лавров обвиняет Украину, США, Запад, НАТО, всех, кроме Путина. И даже пытался представить Россию в качестве жертвы. Всю его речь можно описать одним предложением: "Мы не собираемся прекращать нашу "СВО".

После этого Андрей Сибига задал представителю государства-агрессора конкретные вопросы о последствиях военных действий для самой России. Дипломат напомнил о колоссальных человеческих жертвах оккупационной армии в конце лета и первоначальных планах быстрого захвата украинской столицы, которые в итоге обернулись переносом войны на территорию РФ.

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"Я знаю как минимум три вопроса, на которые он не может ответить. Первый: почему ваш президент не сядет за стол переговоров с нашим президентом, чтобы положить конец этой войне? Второй: в августе вы потеряли десятки тысяч солдат ради нескольких квадратных километров. За что они погибли? И третье: вы хотели взять Киев за три дня. Как так получилось, что Москва горит спустя четыре года?", — резюмировал своё обращение к российской делегации Андрей Сибига.

Новини.LIVE сообщали, что в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел ряд переговоров с западными лидерами. Во время встречи с Дональдом Трампом украинская сторона предложила идею "энергетического перемирия", то есть речь идет о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре между Украиной и РФ, которую США должны довести до сведения Москвы.

Также Зеленский опроверг слухи о напряженности в отношениях с ЕС, отметив, что беседа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошла конструктивно и касалась прежде всего денег и оружия.

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на Генеральной Ассамблее подчеркнул, что мир возможен только при сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины.