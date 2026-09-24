Андрій Сибіга на Радбезі ООН поставив три запитання Лаврову

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Міністр закордонних справ України різко розкритикував промову Сергія Лаврова в ООН, де той намагався виставити Росію жертвою. Андрій Сибіга запитав дипломата Росії, чому замість обіцяного захоплення Києва за три дні нині горить Москва, а Путін відмовляється від прямих переговорів про мир.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Сибіга поставив три питання Лаврову в ООН

Андрій Сибіга звернувся безпосередньо до російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Реакцію представника України викликав попередній виступ глави дипломатії РФ, під час якого той заявив, що відповідальність за початок збройного конфлікту нібито лежить на Києві.

Коментуючи спроби російської сторони виправдати агресію, український міністр зазначив: "Лавров звинувачує Україну, США, Захід, НАТО, усіх, крім Путіна. І навіть намагався представити Росію як жертву. Всю його промову можна описати одним реченням: "Ми не збираємося припиняти нашу "СВО"".

Після цього Андрій Сибіга озвучив представнику держави-агресора конкретні питання щодо наслідків воєнних дій для самої Росії. Дипломат нагадав про колосальні людські жертви окупаційної армії наприкінці літа та початкові плани швидкого захоплення української столиці, які зрештою обернулися перенесенням війни на територію РФ.

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"Я знаю щонайменше три питання, на які він не може відповісти. Перше: чому ваш президент не сяде з нашим президентом, щоб закінчити цю війну? Друге: у серпні ви втратили десятки тисяч солдатів заради кількох квадратних кілометрів. За що вони загинули? І третє: ви хотіли Київ за три дні. Як так сталося, що Москва горить через чотири роки?", — резюмував своє звернення до російської делегації Андрій Сибіга.

Новини.LIVE інформували, що на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Володимир Зеленський провів низку переговорів із західними лідерами. Під час зустрічі з Дональдом Трампом українська сторона запропонувала ідею "енергетичного перемир'я", тобто йдеться про взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі між Україною та РФ, передати яке Москві мають США.

Також Зеленський спростував чутки про напруженість у відносинах з ЄС, зазначивши, що розмова з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пройшла конструктивно і стосувалася насамперед грошей та зброї.

Зі свого боку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у виступі на Генасамблеї наголосив, що мир можливий лише зі збереженням суверенітету та територіальної цілісності України.