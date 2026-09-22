Ердоган: війна РФ проти України має завершитися зі збереженням суверенітету

Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Ердоган/Facebook

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, 22 вересня, під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що завершення війни Росії проти України має відбутися із дотриманням суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Clash Report, передає Новини.LIVE.

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Turkish President Erdogan:



As for the Russia-Ukraine war, it is our sincere hope that it comes to an end with Ukraine's sovereignty and territorial integrity being upheld. pic.twitter.com/LZWeh1qJMm — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Президент Туреччини заявив про захист пригноблених

Також Ердоган наголосив, що має намір і надалі говорити про права людей, які, за його словами, зазнають утисків і залишаються без голосу.

"Якщо буде потрібно, ми терпітимемо труднощі. Якщо буде потрібно, ми заплатимо ціну, але не мовчатимемо перед обличчям несправедливості й ніколи не погодимося з пригніченням", — заявив президент Туреччини.

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Він також сказав, що озвучені ним погляди можуть викликати невдоволення та спроби вплинути на сприйняття його слів.

Цитуючи турецького поета Сезая Каракоча, президент сказав: "Навіть якщо ми мовчатимемо, історія не мовчатиме. Навіть якщо мовчатиме історія, правда не мовчатиме".

Трамп заявив про можливе швидке завершення війни

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент США Дональд Трамп під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Сполучені Штати тісно працюють із лідерами Росії та України задля врегулювання війни. За словами американського президента, завершення конфлікту може відбутися "швидше, ніж люди усвідомлюють", однак конкретних термінів він не назвав.

Також Новини.LIVE писали про те, що Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку розпочав візит із зустрічі з двопартійною делегацією сенаторів США. Сторони обговорили посилення санкцій проти Росії, антибалістичний захист України та подальшу взаємодію щодо санкційного законопроєкту Ліндсі Грема.