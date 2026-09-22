Эрдоган: война РФ против Украины должна завершиться с сохранением суверенитета

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Эрдоган/Facebook

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 22 сентября, во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что завершение войны России против Украины должно произойти с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Clash Report, передает Новини.LIVE.

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Президент Турции Эрдоган:



Что касается войны между Россией и Украиной, мы искренне надеемся, что она завершится с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины. pic.twitter.com/LZWeh1qJMm — Clash Report (@clashreport) 22 сентября 2026

Президент Турции заявил о защите угнетенных

Также Эрдоган подчеркнул, что намерен и впредь говорить о правах людей, которые, по его словам, подвергаются притеснениям и остаются без голоса.

"Если понадобится, мы будем терпеть трудности. Если понадобится, мы заплатим цену, но не будем молчать перед лицом несправедливости и никогда не согласимся с угнетением", — заявил президент Турции.

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Он также отметил, что озвученные им взгляды могут вызвать недовольство и попытки повлиять на восприятие его слов.

Цитируя турецкого поэта Сезая Каракоча, президент сказал: "Даже если мы будем молчать, история не будет молчать. Даже если будет молчать история, правда не будет молчать".

Трамп заявил о возможном скором завершении войны

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают с лидерами России и Украины в целях урегулирования войны. По словам американского президента, завершение конфликта может произойти "быстрее, чем люди осознают", однако конкретных сроков он не назвал.

Также Новини.LIVE писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке начал визит со встречи с двухпартийной делегацией сенаторов США. Стороны обсудили ужесточение санкций против России, противоракетную защиту Украины и дальнейшее взаимодействие по поводу законопроекта о санкциях Линдси Грэма.