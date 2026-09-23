Украинская делегация надела наушники во время выступления Лаврова в Совбезе ООН

Украинская делегация в Совете Безопасности ООН. Скриншот: видео Ульяны Бойчук

В среду, 23 сентября, во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине в Нью-Йорке украинская делегация во главе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой надела наушники, когда к выступлению приступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Представители Украины таким образом отреагировали на речь российского чиновника, который выступал на русском языке.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Украинская делегация отреагировала на выступление Лаврова

Наушники украинские представители надели именно во время выступления главы российского МИД. Такой жест выглядел как своеобразный протест против российской делегации и выступления на русском языке. При этом речь Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН переводили для других участников встречи.

Что заявил Сергей Лавров в Совбезе ООН

Во время выступления глава МИД РФ заявил, что Россия не намерена прекращать боевые действия на период переговоров с Украиной независимо от формата таких переговоров.

По его словам, Москва не хочет делать паузу в войне, поскольку, как утверждает Лавров, европейские страны могут использовать её для усиления военного потенциала Украины.

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Лавров также заявил, что Россия считает одной из задач войны обеспечение прав русскоязычного населения в Украине. Он обвинил украинские власти в ограничении использования русского языка в образовании, СМИ, культуре и других сферах.

Российский министр также повторил тезисы Москвы относительно украинского законодательства и церковной политики, заявив о якобы ограничении деятельности канонической Украинской православной церкви.

Сибига ответил Лаврову на заседании Совета Безопасности ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что 14 из 15 членов Совета Безопасности ООН поддерживают прекращение огня, тогда как Россия блокирует это решение.

"14 из 15 членов Совета Безопасности ООН поддерживают прекращение огня. Лишь один агрессор блокирует его", — заявил Андрей Сибига.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Об єтом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он также призвал Россию согласиться на такие же условия и прекратить боевые действия.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать над обеспечением безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море. В то же время Киев ожидает от России реальных шагов по деэскалации.