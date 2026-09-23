Українська делегація вдягла навушники під час виступу Лаврова в Радбезі ООН

Українська делегація на Раді безпеки ООН. Скриншот: відео Уляни Бойчук

У середу, 23 вересня, під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України в Нью-Йорку українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою вдягла навушники, коли до виступу перейшов міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Представники України таким чином відреагували на промову російського посадовця, який виступав російською мовою.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Українська делегація відреагувала на виступ Лаврова

Навушники українські представники вдягли саме під час промови глави російського МЗС. Такий жест виглядав як своєрідний протест проти російської делегації та виступу російською мовою. При цьому промову Сергія Лаврова на засіданні Ради Безпеки ООН перекладали для інших учасників зустрічі.

Що заявив Сергій Лавров у Радбезі ООН

Під час виступу глава МЗС РФ заявив, що Росія не має наміру припиняти бойові дії на період переговорів з Україною незалежно від формату таких переговорів.

За його словами, Москва не хоче робити паузу у війні, оскільки, як стверджує Лавров, європейські країни можуть використати її для посилення українських військових можливостей.

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Лавров також заявив, що Росія вважає одним із завдань війни забезпечення прав російськомовного населення в Україні. Він звинуватив українську владу в обмеженні використання російської мови в освіті, медіа, культурі та інших сферах.

Російський міністр також повторив тези Москви щодо українського законодавства та церковної політики, заявивши про нібито обмеження діяльності канонічної Української православної церкви.

Сибіга відповів Лаврову на засіданні Ради Безпеки ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що 14 із 15 членів Ради Безпеки ООН підтримують припинення вогню, тоді як Росія блокує це рішення.

"14 із 15 членів Ради Безпеки ООН підтримують припинення вогню. Лише один агресор блокує його", — заявив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він також закликав Росію погодитися на такі самі умови та припинити бойові дії.

Також Новини.LIVE писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над забезпеченням безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. Водночас Київ очікує від Росії реальних кроків до деескалації.