Україна погодилася на повне припинення вогню – Сибіга закликав РФ

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Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 23 вересня у Нью-Йорку, де українська делегація бере участь у заходах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава українського зовнішньополітичного відомства також закликав Росію погодитися на такі самі умови та припинити бойові дії.

Сибіга закликав Росію погодитися на припинення вогню

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