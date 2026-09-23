Україна погодилася на повне припинення вогню – Сибіга закликав РФ

Сибіга: Україна погодилася на повне припинення вогню
Ua ru
23 вересня 2026 18:25
Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE
Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 23 вересня у Нью-Йорку, де українська делегація бере участь у заходах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава українського зовнішньополітичного відомства також закликав Росію погодитися на такі самі умови та припинити бойові дії.
Сибіга закликав Росію погодитися на припинення вогню
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