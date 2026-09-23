Украина согласилась на полное прекращение огня — Сибига призвал РФ

Сибига: Украина согласилась на полное прекращение огня
Ua ru
23 сентября 2026 18:25
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE
Украина согласилась на полное, немедленное и безоговорочное прекращение огня, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 23 сентября в Нью-Йорке, где украинская делегация принимает участие в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава украинского внешнеполитического ведомства также призвал Россию согласиться на такие же условия и прекратить боевые действия.
Сибига призвал Россию согласиться на прекращение огня
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