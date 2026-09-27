Міністр ФРН після зустрічі з Лавровим зробив заяву про РФ

Йоганн Вадефуль. Фото: РБК-Украина

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим не побачив у представників РФ бажання відмовитися від подальшої ескалації. Зустріч відбулася в Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Deutsche Welle, передає Новини.LIVE.

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Вадефуль зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку

Вадефуль зазначив, що використав розмову з Лавровим, щоб закликати Росію відмовитися від шляху ескалації. Зокрема, глава німецького МЗС заявив російській делегації про неприйнятність таких дій, як спроба диверсії із використанням безпілотників в аеропорту Лейпцига.

Водночас Вадефуль наголосив, що не проводив із Лавровим переговорів щодо майбутнього України. За його словами, цим питанням займаються виключно самі українці:

"Між позиціями наших урядів справді існують принципові розбіжності, про які також потрібно говорити. У часи холодної війни обмін думками та контакти між сторонами не припинялися ніколи. І я вважав за правильне саме зараз спробувати знайти першу можливість для такого діалогу".

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Також очільник німецького МЗС попередив представника Росії, що Берлін продовжуватиме всебічно підтримувати Україну та зберігатиме економічний тиск на РФ. Водночас Вадефуль визнав, що не побачив у російської делегації готовності дослухатися до його заклику розпочати переговори щодо завершення війни.

Востаннє глави МЗС Німеччини та Росії зустрічалися 18 січня 2022 року в Москві. Тоді Анналена Бербок приїхала до російської столиці на тлі нарощування російських військ біля кордонів України та попереджень західних розвідок про підготовку Москви до повномасштабного вторгнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 вересня під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вдягла навушники, коли до виступу перейшов глава МЗС РФ Сергій Лавров. Таким чином представники України відреагували на промову російського посадовця, який виступав російською мовою.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 вересня Андрій Сибіга розкритикував промову глави МЗС РФ Сергія Лаврова в ООН. Він запитав, чому замість обіцяного захоплення Києва за три дні нині горить Москва, а Володимир Путін відмовляється від прямих переговорів про мир.