Глава BND предупредил о риске вооруженного конфликта с Россией

Мартин Йегер. Фото: x.com/MJaegerT

Президент Федеральной разведывательной службы Германии ( BND) Мартин Йегер заявил о росте риска прямого вооруженного противостояния страны с Россией. Об этом он заявил в понедельник, 5 октября, во время открытого заседания Парламентской контрольной комиссии Бундестага, на котором руководители немецких спецслужб оценивали актуальные угрозы безопасности страны.

Об этом сообщает Welt, передает Новини.LIVE.

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Россия ведет теневую войну против Германии

По словам Мартина Йегера, противостояние между Германией и Россией стало более опасным. Он отметил, что Москва воспринимает Берлин как одно из главных препятствий для усиления своего влияния в Европе.

"Германия рискует вступить в вооруженный конфликт с Россией", — сказал Йегер.

Глава BND заявил, что российские спецслужбы действуют "профессионально и безжалостно". По его словам, угроза атак в Германии остается реальной.

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"Мы должны этому противостоять", — призвал он.

Йегер также упомянул попытку нападения в Лейпциге. Он назвал этот случай одним из примеров российской деятельности против Германии.

BND не видит признаков крупного нападения на НАТО

В то же время в BND пока не видят признаков подготовки Россией масштабного нападения на страны НАТО. Однако в службе не исключают отдельных военных действий, особенно в странах Балтии.

"Мы должны быть готовы к запугиванию и дальнейшему вмешательству. Вероятно, снова будут ядерные угрозы", — сообщил президент BND.

Россия рассчитывает на слабость Запада

Глава BND также оценил ситуацию вокруг войны против Украины. По его словам, Владимир Путин не может просто прекратить давление на Украину, не объяснив российскому обществу результаты войны.

Йегер отметил, что Москва осознает ограниченность своих ресурсов, но пытается компенсировать это репрессиями внутри страны, направлением ресурсов на войну и готовностью идти на риск.

"Мы не искали этого противостояния, Россия навязывает его нам, видит в нас главного оппонента", — сказал глава BND.

Он добавил, что российское руководство рассчитывает на усталость Запада и его готовность пойти на уступки под давлением.

Что известно о мерах безопасности в Германии

Ранее Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время первой личной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о переходе Россией определенной черты.

Также сообщалось, что немецкие государственные органы и больницы проверяли готовность системы здравоохранения к работе в условиях возможной войны, массовых ранений и атак беспилотников. В рамках этой оценки анализировали состояние медицинской инфраструктуры, запасы лекарств и взаимодействие гражданских и военных медицинских учреждений.