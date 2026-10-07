Германия предупреждает о войне с РФ: заявления Вадефуля и разведки

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Фото: REUTERS/Стево Васильевич

Москва не ограничится Украиной и уже ведет гибридную войну против Германии. По словам министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, Путин стремится восстановить СССР, угрожая странам Балтии, Грузии и Молдове. Глава разведки Мартин Йегер также предупреждает о риске прямого вооруженного конфликта с Россией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ZDF Heute.

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Гибридная агрессия РФ и разговор с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Федеративная Республика Германия уже находится под прицелом российских спецслужб, подвергаясь постоянным кибератакам и провокациям. В частности, речь идет о недавних пролетах неизвестных беспилотников над Лейпцигом.

Йоханн Вадефуль сказал, что считает эти инциденты враждебными гибридными акциями, которые могут предшествовать более серьёзной эскалации.

"На нас уже нападают", — подчеркнул представитель партии ХДС во время выступления в программе «Пинар Аталай» на телеканале NTV.

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Чиновник добавил, что более недели назад лично поднял вопрос об активности дронов в разговоре с главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым. Их встреча состоялась в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, где Вадефуль четко изложил позицию Берлина в отношении российских провокаций.

"Для Германии черта перейдена, и это приобрело новое измерение", — передал он детали той беседы.

Немецкий министр напомнил о публичном отношении Владимира Путина к распаду Советского Союза, который тот называл величайшей катастрофой XX века. По логике российского руководства, этот исторический процесс необходимо исправить, а значит, под прямой угрозой оказываются Грузия, Молдова и страны Балтии.

Также немецкий чиновник заявил, что агрессору не нужен реальный повод для вторжения. До начала полномасштабных боевых действий никто не угрожал Российской Федерации, у нее были стабильные торговые контракты на поставку ресурсов в Германию и она поддерживала хорошие двусторонние отношения с Киевом.

"И поэтому мы должны предполагать, что у России есть более масштабные планы", — резюмировал Йоханн Вадефуль.

Отдельно министр иностранных дел Германии подчеркнул, что, поскольку прибалтийские республики являются членами Евросоюза и Североатлантического альянса, нападение на них будет означать нападение на всех союзников. Германия будет рассматривать пересечение российской армией границ Литвы, Латвии, Эстонии или Польши как акт вооруженной агрессии против себя. Как только официальная процедура зафиксирует факт нарушения суверенных границ, Берлин задействует все механизмы защиты. По словам политика, «это, в принципе, наше обязательство, и Германия соблюдает это обязательство».

Предупреждение от немецких спецслужб о российской угрозе

Опасения дипломатов полностью разделяют и другие руководители ведомств безопасности ФРГ. В понедельник во время открытых слушаний в Комитете парламентского контроля Бундестага прозвучали беспрецедентно жесткие заявления относительно реальных намерений Москвы.

Президент Федеральной разведывательной службы Мартин Йегер сообщил депутатам, что Россия в настоящее время представляет наибольшую и наиболее конкретную опасность для их государства. По оценкам главы спецслужбы, «ни одна другая страна» в мире не создает угроз такого уровня. Мартин Йегер открыто предупредил политиков о чрезвычайно высоком риске того, что Германия может "оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией".

Новини.LIVE сообщали, что немецкое руководство и спецслужбы открыто заявляют о серьезном обострении угрозы со стороны Москвы. Еще 4 октября во время визита в Киев канцлер Фридрих Мерц заверил, что Берлин продолжит усиливать военную помощь Украине, поскольку считает это прямой защитой собственной и европейской безопасности от российских посягательств.

Эту тревожную оценку подтвердил и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль после встречи с Сергеем Лавровым на Генеральной Ассамблее ООН, отметив, что Кремль абсолютно не заинтересован в деэскалации конфликта.