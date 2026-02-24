Акція біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні — хто вийшов на підтримку України

Учасники мітингу. Фото: місцева українска громада

Столиця Америки — Вашингтон, техаський Даллас та Остін, Каліфорнія та Огайо вийшли 21-22 лютого на акції у підтримку України. Громади на місцях організовували заходи самостійно. Церкви, своєю чергою, у ці лютневі дні всюди штатами проводять молитву за Україну. Ці всі події відбуваються у США до четвертої різниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На головних площах своїх міст люди зібрались із українськими прапорами, із гаслами "Росія — держава терорист" та закликами до росіян припинити вбивати цивільних в Україні. Багато з людей прийшли із меседжем підтримки, а дехто — із чіткими кроками та діями, які вони вважають за потрібне зробити нині від себе, щоб американський уряд продовжував допомогти Україні вистояти.

Хто ці люди, які прийшли на ралі у США, та що вони кажуть – спільно із українською громадою у США збирала журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Українці зібралися біля меморіалу Лінкольна із закликами зупинити російську агресію

У Вашингтоні столиці США у суботу, 21 лютого зібрались сотні людей біля меморіалу Лінкольна, місці, яке ще з 2022 року постійно збирає прихильників України на проукраїнські мітинги у столиці Америки.

Учасники мітингу. Фото: Уляна Бойчук, Новини.LIVE

Українці на мітингу. Фото: Уляна Бойчук, Новини.LIVE

Зі сцени виступив пастор Марк Бернс, який після поїздки в Україну та знайомства з українською громадою у США публічно та системно виступає на підтримку України. Він наголосив, що прийшов, аби протистояти російській пропаганді та брехні, у яку раніше й сам вірив.

"Ми не зупинимося, доки кожен злочин Росії — кожне звірство і кожен воєнний злочин — не буде розслідуваний, а винні не постануть перед судом. Ми вимагаємо притягнути всіх воєнних злочинців до відповідальності й добитися справедливості. Я був одним із тих, кому MAGA, який вірив у брехню, що виходила з Росії, сказав, що Росія — християнська країна, очолювана християнином на ім'я Володимир Путін. Я зрозумів, як можна бути християнином, коли бомбардуєш маленьких дітей, які просто йдуть до церкви, щоб поклонитися імені Господа Ісуса Христа. Як можна говорити про християнство, коли дозволяють солдатам ґвалтувати жінок, коли знищують сотні церков, коли розстрілюють мирних людей? У таке "християнство" я не вірю", — каже пастор Бернс, якого, поміж іншим, вважають наближеним до Трампа.

Люди тримають прапори України та Америки. Фото: Уляна Бойчук, Новини.LIVE

Посол Європейського Союзу в США у Вашингтоні сидів у першому ряді на акції біля меморіалу Лінкольна. До останнього слухає промови людей зі сцени. У своєму зверненні вчергове наголосив на звірствах Росії та тому, яка країна-агресор використовує все задля озброєння.

"Цього року ми як ніколи раніше побачили, як можна "озброїти" зиму — коли в найхолодніший і найтемніший період року обстрілюють не військові об’єкти, а школи, енергетичну інфраструктуру, автобуси. Так зима перетворюється на інструмент війни — навіть тоді, коли тривають розмови про переговори. Водночас українці демонструють неймовірну стійкість, рішучість перемогти й відбудувати країну. Ніхто краще за українців не знає, що свобода не дається безкоштовно. Європа з першого дня стоїть поруч із Україною — ми підтримуємо фінансово й гуманітарно, тренуємо військових, і вже виділили понад 200 мільярдів євро допомоги. Ми прагнемо справедливого й тривалого миру. Війна може завершитися сьогодні, якщо Росія припинить агресію. І ми не припинимо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Безпека України — це наша безпека. Свобода України — це наша свобода. Слава Україні", — сказав він.

Українці тримають плакати. Фото: Уляна Бойчук, Новини.LIVE

Військовий на позивний Джіно прийшов на акцію у техаському Остіні. Каже, стояти із Україною нині для нього життєствердно і персонально важливо, бо так живе памʼять побратимів, яких втратив, воюючи в Україні.

"Я стою з Україною, як англієць, як американець, як онук воїна Другої світової, який застерігав про уроки історії, як батько, який хоче захистити невинних, як ветеран армії США, який бореться за справедливість, як громадянин, для якого цінності та демократія — не порожні слова.

Моя кров пролилася в окопах на сході від Куп'янська. Я можу стояти тут лише тому, що мене врятували побратими — воїни, які самі не повернулися додому. Я стою за них. Я стою за їхні родини. Я стою за розбиті серця посеред страждання, яке не має виправдання й моральних меж. Я стою, бо це правильно. І, як казала моя дівчина в Україні: якщо зло не буде покаране, воно лише поширюється. Тож я стою. Тоді. Тепер. Завжди", — каже Новини.LIVE військовий на позивний Джіно. Він також зняв документальний фільм про американців, які стали на захист України.

Українська діаспора вийшла на акцію підтримки. Фото: місцева громада

Дитина тримає плакати із закликом надати Україні ракети "Томагавк". Фото: місцева громада

Отець Роберт Хітченс — настоятель Української греко-католицької церкви Святої родини у Вашингтоні, наголошує, що нині важливо засвідчити солідарність із тими, хто страждає від війни в Україні, що він і робить, разом із парафіяльною громадою у суботу 21 лютого в американській столиці

"Для нас дуже важливо бути тут сьогодні — бути свідками страждань наших сестер і братів в Україні, які переживають жахи цієї злої війни. І не лише чотири роки тому, а й просто зараз, поки ми говоримо, тривають ці страшні події. Ми хочемо нагадати, що тут, у Сполучених Штатах, є американці, які стоять з Україною. Ми робитимемо все можливе, щоб США й надалі надавали Україні необхідні засоби для самозахисту, а також підтримували боротьбу за людську свободу і гідність, які в українців намагаються відібрати. Саме тому я тут і саме тому тут багато наших парафіян — щоб бути свідками і стояти разом з Україною. Як уже сьогодні сказала посол: свобода має ім’я — і це Україна", — висловився Роберт Хітченс.

Українці на мирній акції. Фото: місцева громада

Із Пенсильванії до Вашингтона на великий мітинг приїхала чимала частка тамтешньої діаспори. Важливо нині, щоб громада закордоном виходила на підтримку України та тих, хто бореться із агресором у Україні.

"Обов'язок кожного українця закордоном нині – вийти і стати за Україну, стати за тих солдат, які є зараз в окопах, стати за тих дітей, які є викрадені, стати за тих дітей, які є зґвалтовані вбиті і покалічені, стати за ті зруйновані міста. Ми не можемо мовчати, ми не можемо дозволити, щоб Україна зійшла з перший шпальт газет. Ми мусимо говорити про Україну і робити так, щоб допомога Україні продовжувалась, і щоб Україну не змушували до капітуляції, щоб Україні дали можливість отримати справедливий мир", — висловивились учасники.

Емі Левін яка із початку повномасштабної війни Росії проти України підтримує Україну, прийшла, щоб сказати, що американський народ нині є поруч із українським, незалежно від політичної ситуації всередині країни.

"Для мене важливо бути тут сьогодні, щоб українці пам’ятали: дуже-дуже багато американців не забули, що означає боротися за свободу і підтримувати тих, хто прагне свободи, індивідуальних прав і самовизначення. Навіть у нинішньому політичному середовищі ми залишаємося відданими цій підтримці. Нас усе ще багато — тих, хто хоче бачити Україну вільною", — розповіла Емі Левін.

Голоси українців в Техасі

У неділю, 22 лютого, українська громада також зібралася в Техасі на акцію солідарності. Учасники хотіли показати, що Техас — разом з Україною у четверту річницю повномасштабної війни.

"Це четверта річниця, і ми вшановуємо памʼять загиблих героїв України, пам'ять цивільних людей, які загинули у цій війні. І тих, хто виборює нашу свободу і перемогу. Ми обовʼязково переможемо", — каже активістка організації "Галас" Дарія Цикало.

Люди прийшли підтримати Батьківщину. Фото: місцева громада

Вадим Дахненко приїхав до Техасу з Вінниці й невдовзі повертається додому. Для нього важливо, щоб про Україну говорили й за океаном: "Молитва за Україну дуже важлива, так само як і спілкування з людьми, які прийшли сюди, з американцями — щоб розповісти, що відбувається в Україні, донести правдиву інформацію".

Імело Одіозе прийшов разом із дружиною Оленою, яка родом з України. Для їхньої родини ця війна — особиста історія: "Ми тут, щоб підтримати наших братів і сестер з української сімʼї. Щоб відзначити чотири роки цього безумства і обрати Бога для свободи. Моя дружина українка, я алжирець, і моє серце з людьми України".

Олена додала, що її рідні досі залишаються в Україні: "У Житомирі в мене досі є родина — брати зараз у Харкові. Це були дуже важкі чотири роки. Ми намагаємося підтримувати їх у будь-який спосіб, який можемо".

Орест Єйна приїхав на мітинг у Вашингтоні з Арізони. Чоловік – тамтешній федеральний суддя. Крім участі в акції, планує зустрічі із законодавцями у столиці, щоб говорити про необхідність стабільної підтримки Києва.

"Я підтримую Україну вже четвертий рік. У цій війні ми втрачаємо людей, які гинуть, захищаючи Україну. І в пам'ять про них, і про тих, хто продовжує стояти, маємо стояти й ми. Найближчими днями я буду в Сенаті та Конгресі, матиму дискусії з нашими урядовцями, щоб підтримати Україну. Це важливо, бо нині адміністрація стримала підтримку — зокрема щодо зброї — і пропонує діяти лише через НАТО. Ми маємо це змінити, щоб Україна отримала необхідну зброю для свого захисту і захисту своїх людей. Наш меседж простий: ми з вами, ми вас не забуваємо, ми працюємо для вас і робимо все, що можемо, щоб захистити Україну і щоб український народ мав можливість розвиватися", — сказав Орест Єйна.

Учасники мирногот мітингу. Фото: місцева громада

Серед мітингувальників у Вашингтоні майорів і кримськотатарський прапор – як нагадування про окупований півострів і його корінний народ. Велідe Кент прийшла на акцію, щоб наголосити: Крим – це Україна: "Передусім я кримська татарка, і Крим – це Україна. Я тут, щоб підтримати Україну, тому що сьогодні вона стоїть за безпеку Європи і Сполучених Штатів, за свою незалежність. Це ті самі цінності, які поділяємо ми всі. Саме за це й стоять американці".

Жінки тримають плакати. Фото: місцева громада

Владислав Стефанишин – студент інституту Святого Гавриїла. Інститут готує представників церкви бути дипломатами, щоб свідчити про церкву а також Україну. Пан Стефанишин зазначив, що прийшов до Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні разом із іншими студентами інституту найперше для того, щоб говорити правду у світі про Україну: "Ми є тут разом з накою командою для того, щоб свідчити правду про церкву про Україну, бо правда має значення, ми тут є також, щоб підтримати наші українську громаду".

Учасники мирної акції в США. Фото: місцева громада

Українська активістка у Вашингтоні Марія Глитень ходить на акції постійно. Каже, Росія має відповісти за свої злочини й завершити цю війну, повністю вивівши свої війська з усієї суверенної території України.

"Я прийшла поговорити з американцями, які підтримують нас, з представниками медіа та пересічними перехожими – про те, що Росія – це зло, і що ми, об’єднавшись, маємо силою її зупинити. Україна не здасть своїх людей і не складе зброї за жодних обставин. Чим швидше ми отримаємо необхідну підтримку від США та Європи, тим потужніший сигнал це надішле державі-терористу, виснажить її та змусить зупинитися. Є лише один шлях до миру, — через силу. Диктатори не зупиняються напівдорозі. Америка та світ мають прийняти реальність в якій Росія програє цю війну, щоб нарешті настав справедливий мир"

Українська сім'я на мирній акції. Фото: місцева громада

Одна із організаторів акції у Вашингтоні Марина Байдюк відвідує Меморіал Лінкольна на проукраїнських мітингах з лютого 2015 року. Приходить, щоб вшанувати пам'ять Небесної Сотні, які загинули на Майдані під час Революції Гідності взимку 2014 року, після якої настали анексія Криму та окупація Донбасу.

"Протягом останніх чотирьох років ми збираємося тут, щоб відзначити початок повномасштабного вторгнення та нагадати американському суспільству про війну. Наші меседжі до американських політиків залишаються незмінними: потужна підтримка України та жорсткі санкції проти Росії", — додає Марина.

Військовослужбовець Андрій Смолянський нині перебуває у США на реабілітації та лікуванні після отриманих поранень на полі бою, де отримав ампутацію обох рук. Каже, що продовжує нині боротьбу за незалежність, свободу і свободу всього вільного світу.

"Я впевнений, що в цій темряві, в цій холодній зимі, яка настала, ми досягли якогось піку. І я вірю в те, що в новому році, 2026-му, ми нарешті почнемо імплементовувати стратегію президента Трампа, мир через силу. І ця сила буде полягати не в сильних словах, і не в сильних деклараціях, і не в сильних зустрічах, а буде полягати в сильних санкціях, в сильних поставках зброї і в спільних сильних координованих діях для того, щоби загасити, ті, вогнища тоталітаризму, автократії, безправ'я, яке сіється зараз у світі і створює хаос", — сказав військовий.

Україну всебічно підтримують й інші високопосадовці США. Так у лютому конгресмен США звернувся до американців та влади із закликом не допустити поступок Росії.

Окремо посол України у США Ольга Стефанішина висловилась, як Росія затягує мир і виграє час на продовження війни проти українців.