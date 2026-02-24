Украинская диаспора вышла на митинги в США — какие требования к политикам

Участники митинга. Фото: местная украинская община

Столица Америки — Вашингтон, техасский Даллас и Остин, Калифорния и Огайо вышли 21-22 февраля на акции в поддержку Украины. Общины на местах организовывали мероприятия самостоятельно. Церкви, в свою очередь, в эти февральские дни повсюду по штатам проводят молитву за Украину. Эти все события происходят в США к четвертой разнице полномасштабного вторжения России в Украину. На главных площадях своих городов люди собрались с украинскими флагами, с лозунгами "Россия — государство террорист" и призывами к россиянам прекратить убивать гражданских в Украине. Многие из людей пришли с месседжем поддержки, а некоторые — с четкими шагами и действиями, которые они считают нужным сделать сейчас от себя, чтобы американское правительство продолжало помогать Украине выстоять.

Кто эти люди, которые пришли на ралли в США, и что они говорят — совместно с украинской общиной в США собирала журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

В Вашингтоне столицы США в субботу, 21 февраля собрались сотни людей у мемориала Линкольна, месте, которое еще с 2022 года постоянно собирает сторонников Украины на проукраинские митинги в столице Америки.

Участники митинга. Фото: Ульяна Бойчук, Новини.LIVE

Украинцы на митинге. Фото: Ульяна Бойчук, Новини.LIVE

Со сцены выступил пастор Марк Бернс, который после поездки в Украину и знакомства с украинской общиной в США публично и системно выступает в поддержку Украины. Он отметил, что пришел, чтобы противостоять российской пропаганде и лжи, в которую раньше и сам верил.

"Мы не остановимся, пока каждое преступление России — каждое зверство и каждое военное преступление — не будет расследовано, а виновные не предстанут перед судом. Мы требуем привлечь всех военных преступников к ответственности и добиться справедливости. Я был одним из тех, кому MAGA, который верил в ложь, исходившую из России, сказал, что Россия — христианская страна, возглавляемая христианином по имени Владимир Путин. Я понял, как можно быть христианином, когда бомбишь маленьких детей, которые просто идут в церковь, чтобы поклониться имени Господа Иисуса Христа. Как можно говорить о христианстве, когда позволяют солдатам насиловать женщин, когда уничтожают сотни церквей, когда расстреливают мирных людей? В такое "христианство" я не верю", — говорит пастор Бернс, которого, среди прочего, считают приближенным к Трампу.

Люди держат флаги Украины и Америки. Фото: Ульяна Бойчук, Новини.LIVE

Посол Европейского Союза в США в Вашингтоне сидел в первом ряду на акции у мемориала Линкольна. До последнего слушает речи людей со сцены. В своем обращении в очередной раз отметил зверства России и то, какая страна-агрессор использует все для вооружения.

"В этом году мы как никогда раньше увидели, как можно "вооружить" зиму — когда в самый холодный и темный период года обстреливают не военные объекты, а школы, энергетическую инфраструктуру, автобусы. Так зима превращается в инструмент войны - даже тогда, когда идут разговоры о переговорах. В то же время украинцы демонстрируют невероятную стойкость, решимость победить и отстроить страну. Никто лучше украинцев не знает, что свобода не дается бесплатно. Европа с первого дня стоит рядом с Украиной — мы поддерживаем финансово и гуманитарно, тренируем военных, и уже выделили более 200 миллиардов евро помощи. Мы стремимся к справедливому и длительному миру. Война может завершиться сегодня, если Россия прекратит агрессию. И мы не прекратим поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Безопасность Украины — это наша безопасность. Свобода Украины — это наша свобода. Слава Украине", — сказал он.

Украинцы держат плакаты. Фото: Ульяна Бойчук, Новини.LIVE

Военный с позывным Джино пришел на акцию в техасском Остине. Говорит, стоять с Украиной сейчас для него жизнеутверждающе и персонально важно, потому что так живет память побратимов, которых потерял, воюя в Украине.

"Я стою с Украиной, как англичанин, как американец, как внук воина Второй мировой, который предостерегал об уроках истории, как отец, который хочет защитить невинных, как ветеран армии США, который борется за справедливость, как гражданин, для которого ценности и демократия — не пустые слова.

Моя кровь пролилась в окопах на востоке от Купянска. Я могу стоять здесь только потому, что меня спасли собратья — воины, которые сами не вернулись домой. Я стою за них. Я стою за их семьи. Я стою за разбитые сердца посреди страдания, которое не имеет оправдания и моральных границ. Я стою, потому что это правильно. И, как говорила моя девушка в Украине: если зло не будет наказано, оно только распространяется. Так что я стою. Тогда. Теперь. Всегда", — говорит Новини.LIVE военный с позывным Джино. Он также снял документальный фильм об американцах, которые стали на защиту Украины.

Украинская диаспора вышла на акцию поддержки. Фото: местная община

Ребенок держит плакаты с призывом предоставить Украине ракеты "Томагавк". Фото: местная община

Отец Роберт Хитченс — настоятель Украинской греко-католической церкви Святой семьи в Вашингтоне, отмечает, что сейчас важно засвидетельствовать солидарность с теми, кто страдает от войны в Украине, что он и делает, вместе с приходской общиной в субботу 21 февраля в американской столице

"Для нас очень важно быть здесь сегодня — быть свидетелями страданий наших сестер и братьев в Украине, которые переживают ужасы этой злой войны. И не только четыре года назад, но и прямо сейчас, пока мы говорим, продолжаются эти страшные события. Мы хотим напомнить, что здесь, в Соединенных Штатах, есть американцы, которые стоят с Украиной. Мы будем делать все возможное, чтобы США и в дальнейшем предоставляли Украине необходимые средства для самозащиты, а также поддерживали борьбу за человеческую свободу и достоинство, которые у украинцев пытаются отобрать. Именно поэтому я здесь и именно поэтому здесь много наших прихожан — чтобы быть свидетелями и стоять вместе с Украиной. Как уже сегодня сказала посол: свобода имеет имя - и это Украина", — высказался Роберт Хитченс.

Украинцы на мирной акции. Фото: местная община

Из Пенсильвании в Вашингтон на большой митинг приехала немалая часть местной диаспоры. Важно сейчас, чтобы община за рубежом выходила в поддержку Украины и тех, кто борется с агрессором в Украине.

"Обязанность каждого украинца за рубежом сейчас — выйти и стать за Украину, стать за тех солдат, которые сейчас в окопах, стать за тех детей, которые похищены, стать за тех детей, которые изнасилованы, убиты и покалечены, стать за те разрушенные города. Мы не можем молчать, мы не можем позволить, чтобы Украина сошла с первых полос газет. Мы должны говорить об Украине и делать так, чтобы помощь Украине продолжалась, и чтобы Украину не заставляли к капитуляции, чтобы Украине дали возможность получить справедливый мир", — высказались участники.

Эми Левин которая с начала полномасштабной войны России против Украины поддерживает Украину, пришла, чтобы сказать, что американский народ сейчас рядом с украинским, независимо от политической ситуации внутри страны.

"Для меня важно быть здесь сегодня, чтобы украинцы помнили: очень-очень много американцев не забыли, что значит бороться за свободу и поддерживать тех, кто стремится к свободе, индивидуальным правам и самоопределению. Даже в нынешней политической среде мы остаемся преданными этой поддержке. Нас все еще много - тех, кто хочет видеть Украину свободной", — рассказала Эми Левин.

Голоса украинцев в Техасе

В воскресенье, 22 февраля, украинская община также собралась в Техасе на акцию солидарности. Участники хотели показать, что Техас — вместе с Украиной в четвертую годовщину полномасштабной войны.

"Это четвертая годовщина, и мы чтим память погибших героев Украины, память гражданских людей, которые погибли в этой войне. И тех, кто борется за нашу свободу и победу. Мы обязательно победим", — говорит активистка организации "Галас" Дарья Цикало.

Люди пришли поддержать Родину. Фото: местная община

Вадим Дахненко приехал в Техас из Винницы и вскоре возвращается домой. Для него важно, чтобы об Украине говорили и за океаном: "Молитва за Украину очень важна, так же как и общение с людьми, которые пришли сюда, с американцами — чтобы рассказать, что происходит в Украине, донести правдивую информацию".

Имело Одиозе пришел вместе с женой Еленой, которая родом из Украины. Для их семьи эта война — личная история: "Мы здесь, чтобы поддержать наших братьев и сестер из украинской семьи. Чтобы отметить четыре года этого безумия и выбрать Бога для свободы. Моя жена украинка, я алжирец, и мое сердце с людьми Украины".

Елена добавила, что ее родные до сих пор остаются в Украине: "В Житомире у меня до сих пор есть семья — братья сейчас в Харькове. Это были очень тяжелые четыре года. Мы стараемся поддерживать их любым способом, который можем".

Орест Ейна приехал на митинг в Вашингтоне из Аризоны. Мужчина — тамошний федеральный судья. Кроме участия в акции, планирует встречи с законодателями в столице, чтобы говорить о необходимости стабильной поддержки Киева.

"Я поддерживаю Украину уже четвертый год. В этой войне мы теряем людей, которые погибают, защищая Украину. И в память о них, и о тех, кто продолжает стоять, должны стоять и мы. В ближайшие дни я буду в Сенате и Конгрессе, буду иметь дискуссии с нашими чиновниками, чтобы поддержать Украину. Это важно, потому что сейчас администрация сдержала поддержку - в частности по оружию - и предлагает действовать только через НАТО. Мы должны это изменить, чтобы Украина получила необходимое оружие для своей защиты и защиты своих людей. Наш месседж прост: мы с вами, мы вас не забываем, мы работаем для вас и делаем все, что можем, чтобы защитить Украину и чтобы украинский народ имел возможность развиваться", — сказал Орест Ейна.

Участники мирного митинга. Фото: местная община

Среди митингующих в Вашингтоне развевался и крымскотатарский флаг - как напоминание об оккупированном полуострове и его коренном народе. Велиде Кент пришла на акцию, чтобы подчеркнуть: Крым — это Украина: "Прежде всего я крымская татарка, и Крым — это Украина. Я здесь, чтобы поддержать Украину, потому что сегодня она стоит за безопасность Европы и Соединенных Штатов, за свою независимость. Это те же ценности, которые разделяем мы все. Именно за это и стоят американцы".

Женщины держат плакаты. Фото: местная община

Владислав Стефанишин — студент института Святого Гавриила. Институт готовит представителей церкви быть дипломатами, чтобы свидетельствовать о церкви, а также Украине. Господин Стефанишин отметил, что пришел к Мемориалу Линкольна в Вашингтоне вместе с другими студентами института прежде всего для того, чтобы говорить правду в мире об Украине: "Мы здесь вместе с нашей командой для того, чтобы свидетельствовать правду о церкви об Украине, потому что правда имеет значение, мы здесь также, чтобы поддержать нашу украинскую общину".

Участники мирной акции в США. Фото: местная община

Украинская активистка в Вашингтоне Мария Глитень ходит на акции постоянно. Говорит, Россия должна ответить за свои преступления и завершить эту войну, полностью выведя свои войска со всей суверенной территории Украины.

"Я пришла поговорить с американцами, которые поддерживают нас, с представителями медиа и рядовыми прохожими — о том, что Россия — это зло, и что мы, объединившись, должны силой ее остановить. Украина не сдаст своих людей и не сложит оружия ни при каких обстоятельствах. Чем быстрее мы получим необходимую поддержку от США и Европы, тем более мощный сигнал это пошлет государству-террористу, истощит его и заставит остановиться. Есть только один путь к миру, — через силу. Диктаторы не останавливаются на полпути. Америка и мир должны принять реальность, в которой Россия проигрывает эту войну, чтобы наконец наступил справедливый мир"

Украинская семья на мирной акции. Фото: местная община

Одна из организаторов акции в Вашингтоне Марина Байдюк посещает Мемориал Линкольна на проукраинских митингах с февраля 2015 года. Приходит, чтобы почтить память Небесной Сотни, погибших на Майдане во время Революции Достоинства зимой 2014 года, после которой наступили аннексия Крыма и оккупация Донбасса.

"В течение последних четырех лет мы собираемся здесь, чтобы отметить начало полномасштабного вторжения и напомнить американскому обществу о войне. Наши месседжи к американским политикам остаются неизменными: мощная поддержка Украины и жесткие санкции против России", — добавляет Марина.

Военнослужащий Андрей Смолянский сейчас находится в США на реабилитации и лечении после полученных ранений на поле боя, где получил ампутацию обеих рук. Говорит, что продолжает сейчас борьбу за независимость, свободу и свободу всего свободного мира.

"Я уверен, что в этой темноте, в этой холодной зиме, которая наступила, мы достигли какого-то пика. И я верю в то, что в новом году, 2026-м, мы наконец начнем имплементировать стратегию президента Трампа, мир через силу. И эта сила будет заключаться не в сильных словах, и не в сильных декларациях, и не в сильных встречах, а будет заключаться в сильных санкциях, в сильных поставках оружия и в совместных сильных координированных действиях для того, чтобы потушить, те, очаги тоталитаризма, автократии, бесправия, которое сеется сейчас в мире и создает хаос", — сказал военный.

