Дональд Трамп 21 вересня 2025 року прибув на прощання з Чарлі Кірком

Прощання з Чарлі Кірком — на церемонію прибув Дональд Трамп
У неділю, 21 вересня, президент США Дональд Трамп прибув на церемонію прощання з Чарлі Кірком. Американського лідера супроводжує його син Ерік Трамп.
Про це повідомила спеціальний помічник Трампа та радник із комунікацій Марго Мартін.
Що відомо про прибуття Трампа на прощальну церемонію
Літак Трампа 21 вересня приземлився в Аризоні. Невдовзі після прибуття до штату президент США вирушив на стадіон, де відбудеться прощання з Чарлі Кірком.
President @realDonaldTrump arrives in Arizona for Charlie Kirk’s funeral 🙏🏼🇺🇸 pic.twitter.com/HNaidKXAXJ— Margo Martin (@MargoMartin47) September 21, 2025
President @realDonaldTrump en route to State Farm Stadium 🇺🇸 pic.twitter.com/XyWoJaSqs7— Margo Martin (@MargoMartin47) September 21, 2025
На фото видно, що американський лідер та його син перебувають у ложі. Її, імовірно, облаштували куленепробивним склом.
Нагадаємо, політичний активіст, автор і засновник організації Turning Point USA 10 вересня зазнав поранення під час виступу в Юті. По ньому відкрили стрілянину.
Також ми повідомляли, що в результаті замаху Чарлі Кірк помер. Дональд Трамп висловив співчуття родині загиблого, зокрема його дружині Еріці.
