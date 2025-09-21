Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прощання з Чарлі Кірком — на церемонію прибув Дональд Трамп

Прощання з Чарлі Кірком — на церемонію прибув Дональд Трамп

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 23:59
Дональд Трамп 21 вересня 2025 року прибув на прощання з Чарлі Кірком
Дональд Трамп і Ерік Трамп на церемонії прощання з Чарлі Кірком. Фото: Margo Martin/X

У неділю, 21 вересня, президент США Дональд Трамп прибув на церемонію прощання з Чарлі Кірком. Американського лідера супроводжує його син Ерік Трамп.

Про це повідомила спеціальний помічник Трампа та радник із комунікацій Марго Мартін.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про прибуття Трампа на прощальну церемонію

Літак Трампа 21 вересня приземлився в Аризоні. Невдовзі після прибуття до штату президент США вирушив на стадіон, де відбудеться прощання з Чарлі Кірком.

На фото видно, що американський лідер та його син перебувають у ложі. Її, імовірно, облаштували куленепробивним склом.

Нагадаємо, політичний активіст, автор і засновник організації Turning Point USA 10 вересня зазнав поранення під час виступу в Юті. По ньому відкрили стрілянину.

Також ми повідомляли, що в результаті замаху Чарлі Кірк помер. Дональд Трамп висловив співчуття родині загиблого, зокрема його дружині Еріці.

вбивство Дональд Трамп похорон церемонія
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації