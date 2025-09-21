Видео
Главная Новости дня Прощание с Чарли Кирком — на церемонию прибыл Дональд Трамп

Прощание с Чарли Кирком — на церемонию прибыл Дональд Трамп

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 23:59
Дональд Трамп 21 сентября 2025 года прибыл на прощание с Чарли Кирком
Дональд Трамп и Эрик Трамп на церемонии прощания с Чарли Кирком. Фото: Margo Martin/X

В воскресенье, 21 сентября, президент США Дональд Трамп прибыл на церемонию прощания с Чарли Кирком. Американского лидера сопровождает его сын Эрик Трамп.

Об этом сообщила специальный помощник Трампа и советник по коммуникациям Марго Мартин.

Читайте также:

Что известно о прибытии Трампа на прощальную церемонию

Самолет Трампа 21 сентября приземлился в Аризоне. Вскоре после прибытия в штат президент США отправился на стадион, где состоится прощание с Чарли Кирком.

На фото видно, что американский лидер и его сын находятся в ложе. Ее, вероятно, обустроили пуленепробиваемым стеклом.

Напомним, политический активист, автор и основатель организации Turning Point USA 10 сентября получил ранение во время выступления в Юте. По нему открыли стрельбу.

Также мы сообщали, что в результате покушения Чарли Кирк умер. Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего, в частности его жене Эрике.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
