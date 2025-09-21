Дональд Трамп 21 сентября 2025 года прибыл на прощание с Чарли Кирком

Прощание с Чарли Кирком — на церемонию прибыл Дональд Трамп
В воскресенье, 21 сентября, президент США Дональд Трамп прибыл на церемонию прощания с Чарли Кирком. Американского лидера сопровождает его сын Эрик Трамп.
Об этом сообщила специальный помощник Трампа и советник по коммуникациям Марго Мартин.
Что известно о прибытии Трампа на прощальную церемонию
Самолет Трампа 21 сентября приземлился в Аризоне. Вскоре после прибытия в штат президент США отправился на стадион, где состоится прощание с Чарли Кирком.
President @realDonaldTrump прибывает в Аризону на похороны Charlie Kirk 🙏🏼🇺🇸 pic.twitter.com/HNaidKXAXJ- Margo Martin (@MargoMartin47) 21 сентября 2025 года
Президент @realDonaldTrump на пути к стадиону State Farm 🇺🇸 pic.twitter.com/XyWoJaSqs7- Margo Martin (@MargoMartin47) September 21, 2025
На фото видно, что американский лидер и его сын находятся в ложе. Ее, вероятно, обустроили пуленепробиваемым стеклом.
Напомним, политический активист, автор и основатель организации Turning Point USA 10 сентября получил ранение во время выступления в Юте. По нему открыли стрельбу.
Также мы сообщали, что в результате покушения Чарли Кирк умер. Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего, в частности его жене Эрике.
Читайте Новини.LIVE!