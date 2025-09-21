Дональд Трамп 21 сентября 2025 года прибыл на прощание с Чарли Кирком

Дональд Трамп и Эрик Трамп на церемонии прощания с Чарли Кирком. Фото: Margo Martin/X

В воскресенье, 21 сентября, президент США Дональд Трамп прибыл на церемонию прощания с Чарли Кирком. Американского лидера сопровождает его сын Эрик Трамп.

Об этом сообщила специальный помощник Трампа и советник по коммуникациям Марго Мартин.

Что известно о прибытии Трампа на прощальную церемонию

Самолет Трампа 21 сентября приземлился в Аризоне. Вскоре после прибытия в штат президент США отправился на стадион, где состоится прощание с Чарли Кирком.

President @realDonaldTrump прибывает в Аризону на похороны Charlie Kirk 🙏🏼🇺🇸 pic.twitter.com/HNaidKXAXJ - Margo Martin (@MargoMartin47) 21 сентября 2025 года

Президент @realDonaldTrump на пути к стадиону State Farm 🇺🇸 pic.twitter.com/XyWoJaSqs7 - Margo Martin (@MargoMartin47) September 21, 2025

На фото видно, что американский лидер и его сын находятся в ложе. Ее, вероятно, обустроили пуленепробиваемым стеклом.

Напомним, политический активист, автор и основатель организации Turning Point USA 10 сентября получил ранение во время выступления в Юте. По нему открыли стрельбу.

Также мы сообщали, что в результате покушения Чарли Кирк умер. Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего, в частности его жене Эрике.