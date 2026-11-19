Принц Гаррі під час візиту до України. Фото: Віктор Ляшко/Facebook

Принц Гаррі заявив, що готовий знову вступити до лав британської армії, якщо виникне потреба захищати країну від Росії. Він також наголосив, що Велика Британія вже близько десяти років перебуває у конфлікті з РФ, хоча на її територію не летять ракети й дрони. Окремо герцог Сассекський висловив занепокоєння майбутнім Європи.

Про це принц Гаррі розровів у інтерв’ю The Telegraph за підсумком свого чергового візиту до України, передає Новини.LIVE.

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Повернення на службу

Принц Гаррі заявив про готовність повернутися до військової служби у разі загострення ситуації та прямої загрози для Великої Британії. За його словами, український досвід може стати важливим уроком для інших країн світу.

"Ми можемо багато чого навчитися в України. Я вважаю, що весь світ може багато чого навчитися в України. Якщо мене попросять знову вступити до лав збройних сил, якщо в цьому буде потреба, то я на 100% буду готовий служити своїй країні разом із моїми товаришами-ветеранами та військовослужбовцями", — наголосив Гаррі.

Конфлікт з Росією

Окремо принц Гаррі звернув увагу на протистояння між Великою Британією та Росією. Він вважає, що відсутність ракетних і дронових атак на британській території не означає, що країна перебуває поза війною.

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"Те, що на нас не летять дрони, кулі та ракети, ще не означає, що ми не перебуваємо у стані війни", — заявив він.

Також Гаррі зазначив, що Європа вже усвідомила рівень російської загрози. Водночас його турбує інша небезпека — розкол усередині самого континенту. За словами принца, найбільше він побоюється, що європейські країни можуть обернутися одна проти одної.

Як повідомляли Новини.LIVE, у неділю, 15 листопада, стало відомо про четвертий візит британського принца Гаррі до України, під час якого він відвідав Львів та виступив на міжнародній конференції з лікування й реабілітації постраждалих від війни. Герцог Сассекський наголосив, що українські медики стали джерелом унікального досвіду для іноземних фахівців, а також висловив упевненість у перемозі України.

Також Новини.LIVE писали, що британський принц Гаррі заявив, що світ не може просто спостерігати за стійкістю українців під час багаторічної російської агресії та захоплюватися їхньою витривалістю. Після відвідування України він наголосив, що мужність цих людей заслуговує не лише на слова підтримки, а й на рішучість міжнародної спільноти.