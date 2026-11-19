Принц Гарри во время визита в Украину. Фото: Виктор Ляшко/Facebook

Принц Гарри заявил, что готов вновь поступить на службу в британскую армию, если возникнет необходимость защищать страну от России. Он также подчеркнул, что Великобритания уже около десяти лет находится в конфликте с РФ, хотя на ее территорию не летят ракеты и дроны. Отдельно герцог Сассекский выразил обеспокоенность будущим Европы.

Об этом принц Гарри рассказал в интервью The Telegraph по итогам своего очередного визита в Украину, передает Новини.LIVE.

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Возвращение на службу

Принц Гарри заявил о готовности вернуться на военную службу в случае обострения ситуации и прямой угрозы для Великобритании. По его словам, украинский опыт может стать важным уроком для других стран мира.

"Мы можем многому научиться у Украины. Я считаю, что весь мир может многому научиться у Украины. Если меня попросят снова вступить в ряды вооруженных сил, если в этом возникнет необходимость, то я на 100% буду готов служить своей стране вместе с моими товарищами-ветеранами и военнослужащими", — подчеркнул Гарри.

Конфликт с Россией

Отдельно принц Гарри обратил внимание на противостояние между Великобританией и Россией. Он считает, что отсутствие ракетных и дронных атак на британской территории не означает, что страна находится вне войны.

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"То, что на нас не летят дроны, пули и ракеты, ещё не означает, что мы не находимся в состоянии войны", — заявил он.

Также Гарри отметил, что Европа уже осознала масштабы российской угрозы. В то же время его беспокоит другая опасность — раскол внутри самого континента. По словам принца, больше всего он опасается, что европейские страны могут обернуться друг против друга.

Как сообщали Новини.LIVE, в воскресенье, 15 ноября, стало известно о четвёртом визите британского принца Гарри в Украину, в ходе которого он посетил Львов и выступил на международной конференции по лечению и реабилитации пострадавших от войны. Герцог Сассекский подчеркнул, что украинские медики стали источником уникального опыта для иностранных специалистов, а также выразил уверенность в победе Украины.

Также Новини.LIVE писали, что британский принц Гарри заявил, что мир не может просто наблюдать за стойкостью украинцев во время многолетней российской агрессии и восхищаться их выносливостью. После посещения Украины он подчеркнул, что мужество этих людей заслуживает не только слов поддержки, но и решительных действий со стороны международного сообщества.