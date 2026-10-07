Принц Гаррі висловився про стійкість українців та закликав підтримувати Україну

Принц Гаррі під час щорічної зустрічі Clinton Global Initiative 2026 у Нью-Йорку. Фото: Reuters

Британський принц Гаррі заявив, що світ не може просто спостерігати за стійкістю українців під час багаторічної російської агресії та захоплюватися їхньою витривалістю. Після відвідування України він наголосив, що мужність цих людей заслуговує не лише на слова підтримки, а й на рішучість міжнародної спільноти.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журнал People.

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Принц Гаррі під час Invictus Spirit Awards. Фото: Reuters

Принц Гаррі висловився про стійкість українців

Герцог Сассекський 1 жовтня відвідав благодійний вечір United for Freedom в Імперському воєнному музеї в Лондоні. Захід організували для збору коштів на підтримку благодійних організацій, які допомагають Україні.

Під час виступу принц Гаррі згадав про історичні зв'язки між Великою Британією та Україною, а також поділився враженнями від своїх візитів до країни.

"Я побачив в Україні те, від чого не можу відвернутися. Я зустрів людей, які втратили кінцівки, домівки та близьких і які попри все знаходять у собі сили відбудовувати життя", — заявив принц Гаррі.

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Принц наголосив, що стійкість властива всьому українському суспільству: від військових на фронті та медиків до підприємців, освітян, громад і людей, які відбудовують зруйноване.

Гаррі закликав не сприймати стійкість українців як належне

Принц Гаррі застеріг, що здатність українців витримувати наслідки війни не повинна ставати для інших країн виправданням бездіяльності або звикання до їхніх страждань.

"Українці не повинні з року в рік доводити, скільки саме вони здатні витримати", — наголосив він.

За словами герцога Сассекського, міжнародній спільноті вже недостатньо лише висловлювати захоплення українською стійкістю.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний удар РФ по житловому будинку в Прилуках свідомим вибором терору. За його словами, рятувальникам вдалося врятувати 15 людей, серед яких дитина. Глава держави закликав партнерів посилити тиск на Росію та збільшити оборонну підтримку України.

Також Новини.LIVE писав, що кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках зросла до 18 людей. Серед жертв — четверо дітей, ще десятки людей дістали поранення.