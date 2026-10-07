Принц Гарри высказался о стойкости украинцев и призвал поддерживать Украину

Принц Гарри на ежегодной встрече Clinton Global Initiative 2026 в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Британский принц Гарри заявил, что мир не может просто наблюдать за стойкостью украинцев во время многолетней российской агрессии и восхищаться их выдержкой. После посещения Украины он подчеркнул, что мужество этих людей заслуживает не только слов поддержки, но и решимости международного сообщества.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журнал People.

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Принц Гарри во время Invictus Spirit Awards. Фото: Reuters

Принц Гарри высказался о стойкости украинцев

Герцог Сассекский 1 октября посетил благотворительный вечер United for Freedom в Имперском военном музее в Лондоне. Мероприятие организовали для сбора средств в поддержку благотворительных организаций, которые помогают Украине.

Во время выступления принц Гарри упомянул об исторических связях между Великобританией и Украиной, а также поделился впечатлениями от своих визитов в страну.

"Я увидел в Украине то, от чего не могу отвернуться. Я встретил людей, которые потеряли конечности, дома и близких и которые, несмотря ни на что, находят в себе силы восстанавливать жизнь", — заявил принц Гарри.

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Принц подчеркнул, что стойкость присуща всему украинскому обществу: от военных на фронте и медиков до предпринимателей, педагогов, общин и людей, которые восстанавливают разрушенное.

Гарри призвал не воспринимать стойкость украинцев как должное

Принц Гарри предостерег, что способность украинцев выдерживать последствия войны не должна становиться для других стран оправданием бездействия или привыкания к их страданиям.

"Украинцы не должны из года в год доказывать, сколько именно они способны выдержать", — подчеркнул он.

По словам герцога Сассекского, международному сообществу уже недостаточно лишь выражать восхищение украинской стойкостью.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар РФ по жилому дому в Прилуках сознательным выбором террора. По его словам, спасателям удалось спасти 15 человек, среди которых ребенок. Глава государства призвал партнеров усилить давление на Россию и увеличить оборонную поддержку Украины.

Также Новини.LIVE писал, что количество погибших в результате российского удара по Прилукам возросло до 18 человек. Среди жертв — четверо детей, еще десятки людей получили ранения.