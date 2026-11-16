Україна планує розширити співпрацю з фондом принца Гаррі: Кім
Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім обговорив із принцом Гаррі та представниками Invictus Games Foundation нові напрями підтримки українських захисників. Зустріч відбулася у Львові під час шостих Всеукраїнських Ігор Нескорених, які тривали чотири дні та об'єднали майже 400 учасників.
Про це повідомив Віталій Кім, передає Новини.LIVE.
Кім розповів про співпрацю з фондом принца Гаррі
За словами міністра, Україна зацікавлена у міжнародному досвіді та нових партнерствах, зокрема у співпраці з принцом Гаррі та командою Invictus Games Foundation.
"Бачу значний потенціал для її розширення не лише у спортивному напрямі, а й у ширшій ветеранській політиці", — зазначив міністр.
Як в Україні планують розвивати ветеранський спорт
Кім наголосив, що адаптивний спорт допомагає ветеранам відновлювати здоров'я, повертати впевненість у собі та знаходити однодумців.
Держава, в свою чергу, має зробити спортивні заняття доступними в різних громадах. Важливо, щоб ветерани могли тренуватися незалежно від місця проживання, стану здоров'я чи попереднього досвіду.
Для цього необхідно розвивати спортивну інфраструктуру, готувати тренерів та об'єднувати зусилля держави, громадських організацій і бізнесу.
Окрему увагу планують приділяти ветеранам, які хочуть професійно займатися спортом та представляти Україну на міжнародних змаганнях.
Як пройшли Ігри Нескорених у Львові
Цьогоріч учасники змагалися у дев'яти адаптивних видах спорту. Для більшості ветеранів і військовослужбовців це був перший досвід участі в Іграх.
Принц Гаррі, який заснував міжнародні Invictus Games у 2014 році, долучився до підтримки українських учасників змагань.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна та Франція погодили план співпраці у сфері ветеранської політики на 2026–2035 роки. Документ у Парижі підписали міністр у справах ветеранів України Віталій Кім та французька міністерка-делегатка у справах ветеранів Аліс Руфо. Він передбачає спільні проєкти з реабілітації, працевлаштування, захисту прав ветеранів та вшанування пам'яті загиблих.
Також Новини.LIVE писали про плани запровадити в Україні програми спільної психологічної та фізичної реабілітації ветеранів і членів їхніх сімей. Такі заходи мають допомогти родинам пристосуватися до повернення військових із фронту.