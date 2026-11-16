Принц Гарри на Всеукраинских Играх Непокоренных во Львове во время его визита в Украину. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким обсудил с принцем Гарри и представителями Invictus Games Foundation новые направления поддержки украинских защитников. Встреча состоялась во Львове в рамках шестых Всеукраинских Игр Непокоренных, которые длились четыре дня и собрали почти 400 участников.

Об этом сообщил Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

Реклама

Принц Гарри и Виталий Ким во время Всеукраинских Игр Непокоренных. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

Ким рассказал о сотрудничестве с фондом принца Гарри

По словам министра, Украина заинтересована в международном опыте и новых партнерствах, в частности в сотрудничестве с принцем Гарри и командой Invictus Games Foundation.

"Вижу значительный потенциал для его расширения не только в спортивном направлении, но и в более широкой ветеранской политике", — отметил министр.

Как в Украине планируют развивать ветеранский спорт

Ким подчеркнул, что адаптивный спорт помогает ветеранам восстанавливать здоровье, возвращать уверенность в себе и находить единомышленников.

Читайте также:

Государство, в свою очередь, должно сделать спортивные занятия доступными в различных общинах. Важно, чтобы ветераны могли тренироваться независимо от места проживания, состояния здоровья или предыдущего опыта.

Для этого необходимо развивать спортивную инфраструктуру, готовить тренеров и объединять усилия государства, общественных организаций и бизнеса.

Особое внимание планируется уделять ветеранам, которые хотят профессионально заниматься спортом и представлять Украину на международных соревнованиях.

Как прошли Игры Непокоренных во Львове

В этом году участники соревновались вдевяти адаптивных видах спорта. Для большинства ветеранов и военнослужащих это был первый опыт участия в Играх.

Принц Гарри, который основал международные Invictus Games в 2014 году, присоединился к поддержке украинских участников соревнований.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина и Франция согласовали план сотрудничества в сфере ветеранской политики на 2026–2035 годы. Документ в Париже подписали министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким и французский министр-делегат по делам ветеранов Алис Руфо. Он предусматривает совместные проекты по реабилитации, трудоустройству, защите прав ветеранов и чествованию памяти погибших.

Также Новини.LIVE писали о планах внедрить в Украине программы совместной психологической и физической реабилитации ветеранов и членов их семей. Такие меры должны помочь семьям адаптироваться к возвращению военных с фронта.