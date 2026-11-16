Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина планирует расширить сотрудничество с фондом принца Гарри: Ким

Украина планирует расширить сотрудничество с фондом принца Гарри: Ким

Ua ru
16 ноября 2026 22:38
Принц Гарри и Виталий Ким обсудили вопросы поддержки ветеранов Украины facebook.com/VitaliiKimOffical
Принц Гарри на Всеукраинских Играх Непокоренных во Львове во время его визита в Украину. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким обсудил с принцем Гарри и представителями Invictus Games Foundation новые направления поддержки украинских защитников. Встреча состоялась во Львове в рамках шестых Всеукраинских Игр Непокоренных, которые длились четыре дня и собрали почти 400 участников.

Об этом сообщил Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

Реклама
Принц Гаррі (герцог Сассекський) разом із міністром у справах ветеранів України Віталієм Кімом під час відвідин Всеукраїнських "Ігор Нескорених" (Invictus Games) у Львові у листопаді 2026 року
Принц Гарри и Виталий Ким во время Всеукраинских Игр Непокоренных. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

Ким рассказал о сотрудничестве с фондом принца Гарри

По словам министра, Украина заинтересована в международном опыте и новых партнерствах, в частности в сотрудничестве с принцем Гарри и командой Invictus Games Foundation.

"Вижу значительный потенциал для его расширения не только в спортивном направлении, но и в более широкой ветеранской политике", — отметил министр.

Как в Украине планируют развивать ветеранский спорт

Ким подчеркнул, что адаптивный спорт помогает ветеранам восстанавливать здоровье, возвращать уверенность в себе и находить единомышленников.

Читайте также:

Государство, в свою очередь, должно сделать спортивные занятия доступными в различных общинах. Важно, чтобы ветераны могли тренироваться независимо от места проживания, состояния здоровья или предыдущего опыта.

Для этого необходимо развивать спортивную инфраструктуру, готовить тренеров и объединять усилия государства, общественных организаций и бизнеса.

Особое внимание планируется уделять ветеранам, которые хотят профессионально заниматься спортом и представлять Украину на международных соревнованиях.

Как прошли Игры Непокоренных во Львове

В этом году участники соревновались вдевяти адаптивных видах спорта. Для большинства ветеранов и военнослужащих это был первый опыт участия в Играх.

Принц Гарри, который основал международные Invictus Games в 2014 году, присоединился к поддержке украинских участников соревнований.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина и Франция согласовали план сотрудничества в сфере ветеранской политики на 2026–2035 годы. Документ в Париже подписали министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким и французский министр-делегат по делам ветеранов Алис Руфо. Он предусматривает совместные проекты по реабилитации, трудоустройству, защите прав ветеранов и чествованию памяти погибших.

Также Новини.LIVE писали о планах внедрить в Украине программы совместной психологической и физической реабилитации ветеранов и членов их семей. Такие меры должны помочь семьям адаптироваться к возвращению военных с фронта.

принц Гарри ветераны Виталий Ким Минветеранов сотрудничество
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации